K.Lina представи новата си песен по радио N-JOY.

Певицата стана час от обедното шоу с водещ Нейа и разкри детайли за парчето, озаглавено с нетрадиционното име "Горчива дъвка", в което си партнира с FO.

Сред плановете й в идните месеци е да успява да пуска нова песен всеки месец и за следващото лято да разхолага с достатъчно материал за изяви на живо.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

