K.Lina и Nikol представиха нова песен.

Двете дами гостуваха на шоуто "Над нещата" с VenZy по радио N-JOY.

Те разкриха от кога се познават, как са станали приятелки и дали тези им отношения им помагат в работата.

K.Lina и Nikol споделят как се ражда идеята за общата им песен "Като тебе", кой кого кани в този музикален проект и с помоща на кого създават песента?

Те разказаха какви послания има във видеото към песента и кой дава идеята за концепнията на видеото.

Ако ви е интересното да разберете сакво наистина се случва в единственият цветен момент в иначе изцяло черно-бялото видео и планират ли бъдещи общи проекти след песента "Като тебе"- чуйте аудиофайла на страницата.