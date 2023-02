Jonas Brothers вече имат своя звезда на Алеята на славата

Триото Jonas Brothers получи своя звезда на Алеята на славата.

В понеделник Nick, Joe и Kevin Jonas бяха отличени по време на церемония на булевард Холивуд.

Тримата благодариха на своите родители, приятели и фенове за подкрепата през годините. Те също така използваха момента, за да изкажат благодарност на съпругите си - съответно Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner и Danielle Jonas, които дойдоха да ги подкрепят по време на важното събитие.

Тяхната звезда беше посветена в категорията "Запис" и е 2475-ата на прочутия булевард.

Jonas Brothers правят музика заедно от почти две десетилетия. След основаването на групата през 2005 г. стават известни с албумите си It's About Time през 2006 г., Jonas Brothers през 2007 г. и A Little Bit Longer през 2008 г. Също така участваха в сериала на Disney Channel "Jonas" през 2009 г. и имаха главни роли във филмите на мрежата "Camp Rock".

След албума си Lines, Vines and Trying Times през 2009 г., братята поеха по различни пътища, за да преследват свои собствени индивидуални проекти.

След шестгодишна пауза групата се завърна през 2019 г. със сингъла си „Sucker“, който стана тройно платинен.

Новата им музикална колекция The Album се очаква на музикалния паза, на 5 май.