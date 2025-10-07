Joel Corry си партнира с Abi Flynn за нов сингъл

Joel Corry си партнира с Abi Flynn за сингъла „Phases“.

Написана, за да отбележи началото на нова част в живота и кариерата на многократно номинирания за награда BRIT DJ/продуцент, „Phases“ показва как Joel работи с по-богат и по-тъмен звук, заедно с именитата денс вокалистка Abi Flynn — гласът на хита на D.O.D. в Топ 20 на Великобритания „So Much In Love“ и неотдавнашното сътрудничество с Nathan Dawe по сингъла в Топ 40 на Великобритания „Here In Your Arms“.

„Phases“ следва забързаните 12 месеца турнета и сътрудничество за Joel, който се обедини с Jax Jones, & Jason Derulo и Robin Schulz през 2024 г., както и създаването на забележителни официални ремикси за Calvin Harris & Ellie Goulding, The Chainsmokers, Kygo, и Marshmello & Kane Brown. След това той издаде „Get Right “ — 20-годишният юбилейен рестарт на класиката от 2005 г. със същото име на Джоел и Джей Ло — и скорошния летен химн „Daydream“ с Jem Cooke.

Снимка: WMG

„Phases“ буквално се усеща като следващата фаза в моето пътуване“, казва Joel. „Това е стъпка към по-мрачен, по-емоционален звук, който търсех. Abi Flynn и аз бяхме много в студиото тази година и обичаме да пишем заедно, така че съм наистина щастлив, че най-накрая попаднахме на правилния албум. Да започнем следващата Phase!“

С поглед напред, Joel също се завръща на турне през останалата част от годината, с концерти в САЩ, Австралия и други места.