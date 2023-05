Продължавайки звездната серия от нови записи, многократно номинираният за награда BRIT, Joel Corry се завръща с „Dance Around It“ – порция заразителна денс музика, насочена към бъдещето, заедно с бързо изгряващата звезда Caity Baser.

Влизайки в студиото за съвместен запис, след като Joel присъства на разпродаденото хедлайн шоу на Caity в “O2 Kentish Town Forum” в Лондон само преди две седмици, „Dance Around It“ е най-новото от поредица весели нови денс парчета, които твърдо задават тона на годината на Джоел.

Пристигайки веднага след завладяващото денс парче на Joel – „‘Do U Want Me Baby?’“ с участието на Billen Ted и Elphi, „Dance Around It“ демонстрира сътрудничеството му с едно от пробивните имена на 2023 г.

„Dance Around It“ беше хит в клубните ми сетове“, обяснява Joel. „Беше толкова забавно да работим с Caity по този запис, тя е наистина талантлива и аз обичам нейната енергия. Парчето е супер свежо и наистина показва личността на Caity. Нямам търпение да танцуваме на „Dance Around It“ цяло лято!

Известна с нейния разговорен тон и остроумни коментари, Caity Baser стартира годината, отбелязвайки първия си сингъл, влязъл в Топ 40 на Обединеното кралство – „Pretty Boys“, който достигна своя връх на #26 през март. Тя също така наскоро приключи с разпродаденото си турне с 10 концерта в Обединеното кралство, което завърши с най-голямото ѝ шоу до момента в „O2 Kentish Town Forum“.

„Толкова много се забавлявахме, създавайки това парче. Оказа се абсолютен хит, ако мога да се изразя така!“, казва Caity за „Dance Around It“. „Моето момче Joel създаде разбиващ трак, а текстът отговаря на моя живот. Всеки, който ме познава, знае, че всъщност прекарвам цялото си време, танцувайки наоколо. Така че става дума за бягство от ежедневието, забравяйки за всичко останало".

Сингълът "Dance Around It" на Joel Corry и Caity Baser излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Орфей Мюзик / WMG

За Joel Corry

С петкратно платинени записи в Обединеното кралство, 5 номинации за награда „BRIT“ и с клубни концерти (в продължение на повече от десетилетие) в цял свят зад гърба си, Joel Corry е едно от най-уважаваните имена в денс музиката. Той направи своя пробив със сингъла ‘Sorry’, който влезе в Топ 10 на британската класация за 2019 г. и също така счупи 24-часовия рекорд на Shazam за всички времена в Обединеното кралство с над 41 000 тага, проправяйки път за сътрудничество с изпълнители като David Guetta, Jax Jones, Charli XCX, RAYE, Tom Grennan и Mabel и за още четири парчета, влезли в Топ 10, включително въздействащия глобален хит сингъл, оглавил класациите в Обединеното кралство през 2020 г. – ‘Head & Heart’, с участието на MNEK. През последните три години Joel направи разпродадени хедлайн турнета в Обединеното кралство, САЩ и Австралия, свири на “MTV Europe Music Awards” и “The Pride Of Britain Awards” и получи редовни участия в Лас Вегас и в Ню Йорк. Той също така имаше редовни седмични участия в „Ibiza Rocks“ за втора поредна година.

Снимка: Орфей Мюзик / WMG

За Caity Baser

Възхвалявана от редица издания, включително „Rolling Stone UK“, „The Independent“, „NME“ и други, 20-годишната поп певица Caity Baser може да се похвали с внушителна фен база, която се разрасна за няколко месеца. Нейните хит сингли „Friendly Sex“ и „X&Y“ помогнаха на родената в Саутхемптън певица да стане известна миналото лято, но нейните изпълнения на живо на фестивалите „Reading“ и „Leeds“ – точно преди двата ѝ разпродадени концерта в „XOYO“ в Лондон, бяха това, което привлече вниманието на публиката в Обединеното кралство и извън него. Нейните шоута бяха посрещнати от тълпи, пеещи нейните песни, показвайки, че феновете ясно се идентифицират с Caity и естествения ѝ подход към музиката и личността ѝ. Вече подписала с EMI Records, последният сингъл на изпълнителката – „Pretty Boys“, отбеляза най-големия ѝ успех в класациите досега, издигайки се до #26 в британската официална класация за сингли. Тя също така наскоро си сътрудничи с оглавяващия класациите денс изпълнител Sigala за „Feels This Good“ – летен химн с участието на Mae Muller и Stefflon Don. След успешното си разпродадено турне в Обединеното кралство, Caity ще се появи на много фестивали и събития на живо в Обединеното кралство това лято.