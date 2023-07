Joel Corry обедини усилия с Icona Pop и Rain Radio

Многократно номинираният за награда BRIT, диджей/продуцент Joel Corry обедини сили с култовите денс-поп иноватори Icona Pop и пробивния екип и продуцент от Обединеното кралство - Rain Radio, в новия сингъл „Desire“.

Вече се изкачва високо в класациите за сингли в Обединеното кралство заедно с Nathan Dawe & Ella Henderson с химна „0800 HEAVEN“, „Desire“ е най-новият запис на Joel, който продължава да прокарва музиката си във вълнуващи и динамични нови пространства .

След сътрудничество с Billen Ted & Elphi („Do You Want Me Baby?“) и Caity Baser („Dance Around It“), „Desire“ е енергична, танцуваща до изнемогване клубна музика в нейния най-чист вид. Представяне в сетовете на Joel през по-голямата част от годината с възторжено одобрение от феновете си, той си сътрудничи с Icona Pop – току-що от обявяването на новия им албум „Club Romantech“ ¬– и продуцентското дуо с горещи съвети, Rain Radio, за първият път.

Снимка: Орфей Мюзик / WMG

„Толкова съм развълнуван да пусна „Desire“ с Icona Pop и Rain Radio“, казва Jоel. „Това е най-търсенaта песен в моите сетове от месеци и винаги се харесва, където и да го пусна по света“.

„Desire“ се оказва и първият сингъл, издаден от непрекъснато развиващия се нов проект на Joel, „Another Friday Night“. Включващ множество от най-големите му хитови записи от последните пет години, включително „Sorry“, „Lonely“, „Head & Heart“ с MNEK, „BED“ с RAYE и David Guetta, „OUT OUT“ с Jax Jones, Charli XCX & Saweetie и други, „Another Friday Night“ ще продължи да се развива през лятото – слушайте и бъдете в крак с новостите ТУК.

Песента излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

За Joel Corry

Joel Corry е с неподражем стил и талант. Той е машина за хитове, която оглавява мейнстрийм и ъндърграунд класациите, с петкратно платинени записи в Обединеното кралство, включително сингъл №1 в Обединеното кралство „Head & Heart“ с MNEK и колаборации с Charli XCX, Mabel, RAYE, Tom Grennan, Bryson Tiller и David Guetta. Подписът на Joel са неговите завладяващи и силни мелодии, които се свързват на емоционално ниво. Това е пристрастяващ звук, към който хората продължават да се връщат, отразявайки неговата амбиция да прави музика, която е вечна. Въпреки че е сертифицирана поп звезда, той все още е рейвър по душа, с най-добрите си спомени, създадени на дансинга, и той има DJ изпълнения в някои от най-добрите клубове в света от Лас Вегас до Ибиса, заедно с участието на фестивали от Ultra до Tomorrowland сред безмилостен график за турнета. Той никога не стои неподвижен: непрекъснато се развива, постига успех след успех в поп и денс музиката, винаги готов за още.