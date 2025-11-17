JJ завършва емоционалната си трилогия

С „Haunting Me“, JJ пуска третата и последна глава от емоционалната си сага „Wasted Love“.

История, която го преследва от години и сега най-накрая намира своя край. „Винаги е било важно за мен да продължа да разказвам историята си“, казва JJ. „С „Haunting Me“ най-накрая усещам, че тази глава е към своя край.“ Докато „Wasted Love“ улавя мъката, а „Back to Forgetting“ е за опита да се продължи напред, „Haunting Me“ е моментът, в който миналото внезапно се промъква отново – сурово, истинско и нефилтрирано“.

Снимка: WMG

Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

„Понякога спомените те връхлитат от нищото“, обяснява JJ. „Мислиш си, че всичко е зад гърба ти, а после изведнъж хора от онова време се появяват отново, наблюдавайки живота ти. И просто се чудя защо сега? Какво ги дърпа обратно?“ Парчето е ехото на любов, която би трябвало да е избледняла отдавна и точно затова ме засяга толкова дълбоко. „Тази пропиляна любов продължаваше да ме преследва“, казва JJ. „И тази песен най-накрая ме освободи.“ „Репликата „Не е ли смешно, че сега имаш нужда от мен. Знаех, че никога няма да ми позволиш лесно да продължа напред“ означава много за мен“, добавя той. „Любовта винаги е била едностранна. И сега, когато ме няма, те осъзнават какво са загубили. Този текст описва точно това“.

Що се отнася до звученето, JJ отново увеличава силата на звука: „Haunting Me“ е модерен поп с искрена емоция и мощен ритъм. Продукция, която завладява дълбоко и се запечатва в съзнанието. И над всичко това стои онова, което прави JJ наистина уникален: неговият глас – отличителен и изпълнен с емоции. Това е глас, който вече е пленил глобална публика и с всяка нова песен разкрива нов слой дълбочина и уязвимост.

„Haunting Me“ затваря главата на едно интензивно емоционално пътешествие. Но този финал е само началото на всичко, което тепърва предстои - нови песни, нови истории, нова енергия. Лично, истинско и дефинирано от неповторимото звучене на JJ: емоционално, модерно и безкомпромисно уникално.

За JJ

Три минути бяха достатъчни, за да накарат цяла Европа да затаи дъх. Три минути, които промениха всичко: JJ, 24-годишният контратенор от Виена, завърна победата от конкурса Евровизия в Австрия през 2025 г. след десетгодишно чакане – с глас, който разбива граници и трогва сърцата.

Роден във Виена, израснал в Дубай, а сега отново в Австрия, JJ съчетава в музиката си светове, които рядко се сблъскват: класическата прецизност среща поп енергията, оперната драма среща суровата емоция, вечният патос среща модерната чувствителност. Гласът му – едновременно нежен и безпощадно мощен – го отличава като наистина изключителен талант сред неговото поколение.

Преди да завладее Европа с „Wasted Love“, JJ вече беше впечатлил с изпълнения на някои от най-големите сцени в света на класическата музика, включително Виенската държавна опера, с изпълнения в „The Magic Flute“, „Von der Liebe Tod“ и „Tschick“.

След победата си на Евровизия с „Back To Forgetting“, JJ завършва трилогията с „Haunting Me“ – глава, която затваря една история, като същевременно загатва за много други вълнуващи аспекти на неговото изключително майсторство.