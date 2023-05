Jason Derulo сподели най-новия си хит

Мултиплатинената глобална суперзвезда Jason Derulo сподели най-новия си клубен поп хит “When Love Sucks (Feat. Dido)”, наличен вече чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик във всички дигитални стрийминг услуги.

Продуциран от Pink Slip (One OK Rock, Royal & The Serpent), сензационата песен е интерполация на хит сингъла на Dido от 1999 г. - „Thank You“, прочут семпл от класиката на Eminem „Stan“.

“When Love Sucks (Feat. Dido)” е най-новият сингъл в поредицата блокбастър хитове на Derulo, включително “Glad U Came”, наличен вече чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик във всички дигитални и стрийминг услуги. Продуцирана от Pink Slip, Jakke Erixson (Ava Max, Lauren Spencer Smith), Sam Martin (David Guetta, Maroon 5), Spencer Bastian (Rita Ora, Chromeo) и Tor Eimon (Faouzia, Chloe Tang), плавно динамичната песен е придружена от официално видео, което може да стриймвате в YouTube, и досега е стриймвано над 4 милиона пъти по света.

Тази зима видяхме издаването на зареждащата колаборация на Derulo и David Guetta „Saturday/Sunday.” Идеална демонстрация на характерния подход на двамата изпълнители към клубните поп химни, неустоимо енергичната нова песен е придружена от официално денс видео, което се стриймва в изключително популярния YouTube канал на Derulo.

Derulo, който в момента участва сред треньорския панел на The Voice Australia ще отбележи „ Saturday/Sunday“ с изпълнение на живо на третия годишен “NFL TikTok Tailgate” – най-доброто парти на лигата преди „Super Bowl LVII“ на живо от “State Farm Stadium” в Глендейл, Аризона. В допълнение, части от изпълнението на Derulo, което ще включва хитове като платинено сертифицирания „Talk Dirty“, ще бъдат излъчени по телевизията в шоуто на FOX – „Super Bowl LVII Pregame Show“.

За Jason Derulo:

С поглед в бъдещето, сливащ жанровете и изключително креативен, Derulo е затвърдил статуса си като една от най-динамичните сили в глобалния поп пейзаж. Откакто проби със своя 5-кратно платинен сингъл – “Whatcha Say,” награждаваният певец и автор на песни, чиято нетна стойност надхвърля 100 милиона долара, е продал повече от 250 милиона сингъла в цял свят и е достигнал платинен статус на продажби с 15 сингъла, включително " Wiggle “, „Talk Dirty “, „Want to Want Me “, „Trumpets “, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin' Solo “, „Don’t Wanna Go Home “, „Marry Me“ „The Other Side” , „Get Ugly “, „Swalla“, „Savage Love” и „Take You Dancing“. От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е спечелил над 18,2 милиарда глобални стриймвания и е изградил забележителна фенбаза в социалните мрежи от над 117 милиона последователи във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум (дебютен дългосвирещ албум с Atlantic Records), Derulo представи продължителна поредица от хитови сингли, събрали впечатлляващите 500 милиона гледания, включително неустоимо жизнерадостния „Acapulco,“ платинено сертифицирания „Take You Dancing”, платинено сертифицирания, оглавил класациите хит на Jawsh 685 и Jason Derulo и тройно платиненото, оглавило класациите парче “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”. Последната песен (и нейният официален ремикс на BTS) се превърна в неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в класацията „Hot 100“ на „Billboard“ и оглавявайки класациите в още 16 допълнителни държави.

Истински многоизмерен творец, Derulo също така се е утвърдил като актьор и бизнесмен, инвестирайки в предприятия като „Catch L.A.“ и „Rumble Boxing“, ставайки частен собственик на „Bedlam Vodka“, стартирайки подкаст, ориентиран към иновациите, и разработвайки линия от добавки и фитнес продукти с „Najafi Group“ и BodyBuilding.com. Нещо повече, Derulo сподели „UZO“ – нов завладяващ графичен роман, създаден със Z2 Comics, базиран на герой от TikTok, създаден от самия изпълнител.

Със своя TikTok профил, който редовно събира над 10 милиона преглеждания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията с феновете му. Изпълнителят вече е сред най-големите суперзвезди на TikTok, в момента е 4-тият най-следван мъж в платформата за споделяне на видео и е с 11-ти най-голям акаунт като цяло. Фенбазата му в TikTok расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 56,9 милиона последователи в цял свят и над 1,2 милиарда харесвания. Възстановявайки статуса си на звезда на TikTok, миналата година той издаде летния хит сингъл „Slidin’“ с видео предизвикателство към феновете в TikTok към негово собствено изпълнение на електрическото плъзгане. Гледайте танцовото видео. Неговият умение да съчетава безспорно завладяващи мелодии и забавни, оптимистични продукции беше формулата за неговия летен успех. За да отпразнува сингъла, Derulo беше домакин на изключително екстравагантен „Slidin’“ уикенд в Маями с някои от най-близките си приятели творци. Уикендът включваше пътуване с частен самолет „Slidin“ от Лос Анджелис до Маями; изключително голямо имение "Slidin"; секси парти на яхта “Slidin’”; хибачи грил, вечери, клубове и други! Гледайте резюмето на „Slidin’“.



За Dido:



Титаничният успех на Dido започва, когато тя издава дебютния си запис през 1998 г. Успехът на “No Angel” нараства, за да се превърне в най-продавания албум за 2001 г. (състоящ се от класическите хитове „Thank You“, „Here With Me“). Тя спечели няколко награди, включително за най-добър британски албум и най-добра изпълнителка на Brit Awards, заедно с европейската музикална награда на MTV Europe Music Award. „Thank You“ достигна ново ниво на успех, когато американският рапър Eminem поиска да го пробва като колаборация с нея.

Тя продължи да издава „Life For Rent“ през 2003 г., като представи на света „White Flag“ и „Life for Rent“.



Dido е на път в продължение на 9 години с турнета, промоци, издаване на нова музика, която включва нейното издание на “Life For Rent” през 2003 г. Тя изпълни „White Flag“ пред милиардна телевизионна аудитория на три концерта на Live8 през 2005 г. (Лондон, Корнуол и Париж), преди да си даде кратка почивка и да изпълни с други британски и ирландски артисти версията на Band Aid 20 на благотворителния сингъл „Do They Know It's Christmas?“.

И двата албума са сред най-продаваните албуми в историята на британските класации.

През 2008 г. излезе „Safe Trip Home“, а през 2011 г. тя получи Academy Award за Best Original Song за издаването си на „If I Rise“, колаборация с продуцента A.R. Rahman, която участва във филма „127Hours”- трилър, режисиран от Danny Boyle. Той спечели наградата на Broadcast Film Critics Association Award за най-добра песен.

Тя беше класирана в класацията на Billboard 200 за най-добри изпълнители на Billboard от пъврото десетилетие на века (2000–2009) въз основа на успеха на нейните албуми по същото време.

„Girl Who Got Away“ излезе през 2013 г., също, като „Safe Trip Home“, Didо избра да не ги представя на турнето си. Това бяха два записа, които тя направи през различни етапи на живота си, през бременността и след раждането на сина си, които показват музиката на хората по различен начин от времето, когато тя беше обиколяла на турнета с предишните си записи.

През 2013 г. идва „The Greatest Hits“ преди нейното напускане със Sony Records.

Вече подписала с BMG, през 2018 г. издава ново издание „Still On My Mind“, с което тя отиде на турне след 15 години без турнета.

Съвсем наскоро Dido се появи в албума на американската певица и автор на песни Caroline Polachek заедно с певицата Grimes.

Освен собствените си издания, Didо е съавтор на редица песни за други изпълнители, включително „I’m Not a Girl, Not Yet a Woman“ на Britney Spears и „Never Ending“ на Rihanna в нейния албум „Anti“.