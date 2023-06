Jason Derulo с нов летен трак

Мултиплатинената глобална суперзвезда Jason Derulo сподели най-новия си летен хит.

“Slow Low” е написана от Jason Derulo и Shawn Charles, продуцирана от Pink Slip (One OK Rock, Royal & The Serpent) и Jackson Morgan (Machine Gun Kelly, Sam Fischer), а промяната на темпото в „Slow Low“ е невиждано досега творческо решение, което със сигурност ще привлече вниманието на всички. Jason е известен със способността си да задава модни тенденции и да бъде новатор.

Снимка: WMG

“Slow Low” е най-новият от поредица забележителни хитове на Derulo, която включва “When Love Sucks (When Love Sucks (Feat. Dido)”. Написано от Jason Derulo и Shawn Charles и продуцирано от Pink Slip, горещото парче е интерполация на хит сингъла на Dido от 1999 г. – „Thank You“, влязъл в топ 3, който присъстваше като семпъл в класиката на Eminem – „Stan“.

Други скорошни издания включват „Glad U Came“. Написан от Jason Derulo и Shawn Charles и продуциран от Pink Slip, Jakke Erixson (Ava Max, Lauren Spencer Smith), Sam Martin (David Guetta, Maroon 5), Spencer Bastian (Rita Ora, Chromeo) и Tor Eimon (Faouzia, Chloe Tang), динамичният трак е събрал над 4 милиона стриймвания в цял свят и е придружен от официално лирик-видео.

През зимата излезе зареждащата колаборация на Derulo и David Guetta – „Saturday/Sunday“. Идеална демонстрация на характерния подход на двамата изпълнители към готовите за клубове поп химни, неустоимо енергичната песен е придружена от официално денс видео.

Derulo, който в момента е част от треньорския панел на „The Voice Australia“, отпразнува „Saturday/Sunday“ с изпълнение на живо на третото годишно събитие „NFL TikTok Tailgate“ – най-доброто предварително парти на лигата преди „Super Bowl LVII“, на „State Farm Stadium“ в Глендейл, Аризона. В допълнение, части от изпълнението на Derulo – към когото се присъединиха кучета роботи, което включваше такива хитове като платинено сертифицирания „Talk Dirty“, беше излъчено по телевизията във „FOX Super Bowl LVII Pregame Show“.

“Slow Low” вече наличен във всички дигитални платформи и стрийминг услуги чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

За Jason Derulo

С поглед в бъдещето, сливащ жанровете и изключително креативен, Derulo е затвърдил статуса си като една от най-динамичните сили в глобалния поп пейзаж. Откакто проби със своя 5-кратно платинен сингъл – “Whatcha Say”, награждаваният певец и автор на песни, чиято нетна стойност надхвърля 100 милиона долара, е продал повече от 250 милиона сингъла в цял свят и е достигнал платинен статус на продажби с 15 сингъла, включително "Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin’ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“ „The Other Side”, „Get Ugly“, „Swalla“, „Savage Love” и „Take You Dancing“. От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е спечелил над 18,2 милиарда глобални стриймвания и е изградил забележителна фенбаза в социалните мрежи от над 117 милиона последователи във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум (дебютен дългосвирещ албум с Atlantic Records), Derulo представи продължителна поредица от хитови сингли, събрали впечатлляващите 500 милиона гледания, включително неустоимо жизнерадостния „Acapulco,“ платинено сертифицирания „Take You Dancing” и тройно платиненото, оглавяващо класациите парче на Jawsh 685 и Jason Derulo – “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”. Последната песен (и нейният официален ремикс на BTS) се превърна в неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в класацията „Hot 100“ на Billboard и оглавявайки класациите в още 16 държави в цял свят.

Истински многоизмерен творец, Derulo също така се е утвърдил като актьор и бизнесмен, инвестирайки в предприятия като „Catch L.A.“ и „Rumble Boxing“, ставайки частен собственик на „Bedlam Vodka“, стартирайки подкаст, ориентиран към иновациите, и разработвайки линия от добавки и фитнес продукти с „Najafi Group“ и BodyBuilding.com. Нещо повече, Derulo сподели „UZO“ – нов завладяващ графичен роман, създаден със Z2 Comics, базиран на герой от TikTok, създаден от самия изпълнител.

Със своя TikTok профил, който редовно събира над 10 милиона преглеждания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията с феновете му. Изпълнителят вече е сред най-големите суперзвезди на TikTok, в момента е четвъртият най-следван мъж в платформата за споделяне на видеа и е с 11-ти най-голям акаунт като цяло. Фенбазата му в TikTok расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 57,9 милиона последователи в цял свят и над 1,2 милиарда харесвания. Възстановявайки статуса си на кралят на TikTok, миналата година той издаде летния хит сингъл „Slidin“ с видео предизвикателство към феновете в TikTok към негово собствено изпълнение на електрическото плъзгане. Неговият умение да съчетава безспорно завладяващи мелодии и забавни, оптимистични продукции беше формулата за летния му успех. За да отпразнува сингъла, Derulo беше домакин на изключително екстравагантен „Slidin’“ уикенд в Маями с някои от най-близките си приятели творци. Уикендът включваше пътуване с частен „Slidin“ самолет от Лос Анджелис до Маями; изключително голямо "Slidin" имение; секси парти на “Slidin’“ яхта; хибачи грил, вечери, клубове и други!