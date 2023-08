Jason Derulo с нов трак

Jason Derulo продължава да нежежава това горещо лято със своя съблазнителен нов сингъл.

Мултиплатинената глобална суперзвезда пусна “Body Count”.

Написано от Derulo в сътрудничество с Kyle Buckley, Jackson Morgan, Anthony Watts, Shawn Charles, Charles Roberts Nelsen и Landon Sears и продуцирано от Pink Slip и Inverness, провокативното поп парче със сигурност ще накара слушателите да се почувстват секси и без задръжки.

„Удивително е, когато двама души са привлечени един към друг без предубеждения или осъждане“ – казва Jason Derulo. „Този запис е за това да имаме по-игриво и непринудено отношение към романтичните и физически връзки и да се фокусираме върху създаването на незабравими преживявания заедно. Както се казва в песента: „Наистина не ме интересува с колко души си била, защото просто искам да си изкараме добре“.

“Body Count” добавя още един към скорошната поредица от успешни хитове за Derulo, включително динамичния “Glad U Came”, придружен от официален видеоклип, режисиран от Derulo на място в красивия Бали и наличен за стрийминг в YouTube. Нещо повече, Derulo направи изчистена версия на „Glad U Came“, за да създаде идеалната романтична тематична песен за летния сватбен сезон – „Glad U Came (Acoustic Wedding Version)“.

Други скорошни фаворити включват хита с променящо се темпо "Slow Low" и чувствения клубен поп хит "When Love Sucks (Feat. Dido)", последният от които е интерполация на хит сингъла на Dido от 1999 г, влязъл в топ 3 – "Thank You", използван като семпъл в класиката на Eminem – „Stan“.



В началото на 2023 г. излезе зареждащата колаборация на Derulo и David Guetta – „Saturday/Sunday“. Идеална демонстрация на характерния подход на двамата изпълнители към готовите за клубове поп химни, неустоимо енергичната песен е придружена от официално денс видео, налично за стрийминг в изключително популярния YouTube канал на Derulo.

С поглед в бъдещето, сливащ жанровете и изключително креативен, Derulo е затвърдил статуса си като една от най-динамичните сили в глобалния поп пейзаж. Откакто проби със своя петкратно платинен сингъл – “Whatcha Say”, награждаваният певец и автор на песни, чиято нетна стойност надхвърля 100 милиона долара, е продал повече от 250 милиона сингъла в цял свят и е достигнал платинен статус на продажби с 20 сингъла, включително " Wiggle “, „Talk Dirty “, „Want to Want Me “, „Trumpets “, „It Girl “, „In My Head “, „Ridin’ Solo “, „Don’t Wanna Go Home “, „Marry Me “ „The Other Side” , „Get Ugly “, „Swalla “, „Savage Love” и „Take You Dancing“. От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е събрал над 21 милиарда глобални стриймвания и е изградил забележителна фен база в социалните мрежи от над 150 милиона последователи във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум (дебютен дългосвирещ албум с Atlantic Records), Derulo представи продължителна поредица от хитови сингли, събрали впечатляващите над 500 милиона гледания, включително неустоимо жизнерадостния „Acapulco,“ платинено сертифицирания „Take You Dancing” и тройно платиненото, оглавяващо класациите парче на Jawsh 685 и Jason Derulo – “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”.

Последната песен (и нейният официален ремикс на BTS) се превърна в неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в класацията „Hot 100“ на „Billboard“ и оглавявайки класациите в още 16 държави в цял свят.

Със своя TikTok профил, който редовно събира над 10 милиона преглеждания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията с феновете му. Фен базата на Derulo – суперзвезда в TikTok, расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 58 милиона последователи в цял свят и над 1,2 милиарда харесвания. Възстановявайки статуса си на кралят на TikTok, миналата година той издаде летния хит сингъл „Slidin“ заедно с видео предизвикателство към феновете в TikTok с негово собствено изпълнение на електрическото плъзгане. Неговото умение да съчетава безспорно завладяващи мелодии и забавни, оптимистични продукции е формулата за летния му успех. За да отбележи сингъла, Derulo беше домакин на изключително екстравагантен „Slidin’“ уикенд в Маями с някои от най-близките си приятели творци. Уикендът включваше пътуване с частен „Slidin“ самолет от Лос Анджелис до Маями; изключително голямо "Slidin" имение; секси парти на “Slidin’“ яхта; хибачи грил, вечери, клубове и други!

“Body Count”, вече наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мзюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.