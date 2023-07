Jason Derulo сподели новото си видео

Jason Derulo сподели официалното музикално видео към „Glad U Came“, режисирано от Derulo на красивия остров Бали.

Мултиплатинената глобална суперзвезда e съавтор на сценария и е част от продуцентски състав, който включва: Pink Slip, Jakke Erixson (Ava Max, Lauren Spencer Smith), Sam Martin (David Guetta, Maroon 5), Spencer Bastian (Rita Ora, Chromeo) и Tor Eimon (Faouzia, Chloe Tang). Мултиталантливата мегазвезда вече може да добави автор към името си с издаването на новата му книга – “Sing Your Name Out Loud”, с която той се представи в “Good Morning America”, както и aнонсира новото си видео към сингъла „Glad U Came“.

„Glad U Came“ е само един акцент в скорошната поредица от хитове за Derulo, включително последния му летен хит, променящ температурните градуси - “Slow Low”, клубния поп хит - „When Love Sucks (Feat. Dido).” Продуцирана от Pink Slip (One OK Rock, Royal & The Serpent), страстната песен интерполира топ три хит сингъла на Dido от 1999 г. - „Thank You“, прочутия семпъл от класиката на Eminem - „Stan“.

„Glad U Came“ следва издадената тази зима песен на Derulo и David Guetta, създаваща добро настроение - „Saturday/Sunday”. Този проект е направен с характерния подход на двамата изпълнители към клубните поп химни. Неустоимо енергичната нова песен е придружена от официално денс видео, което се стриймва в изключително популярния YouTube канал на Derulo.

С поглед в бъдещето, сливащ жанровете и изключително креативен, Derulo е затвърдил статуса си като една от най-динамичните сили в глобалния поп пейзаж. Откакто проби със своя 5-кратно платинен сингъл – “Whatcha Say,” награждаваният певец и автор на песни, чиято нетна стойност надхвърля 100 милиона долара, е продал повече от 250 милиона сингъла в цял свят и е достигнал платинен статус на продажби с 15 сингъла, включително "Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin' Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“ „The Other Side”, „Get Ugly“, „Swalla“, „Savage Love” и „Take You Dancing“. От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е спечелил над 18,2 милиарда глобални стриймвания и е изградил забележителна фенбаза в социалните мрежи от над 117 милиона последователи във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум (дебютен дългосвирещ албум с Atlantic Records), Derulo представи продължителна поредица от хитови сингли, събрали впечатлляващите 500 милиона гледания, включително неустоимо жизнерадостния „Acapulco,“ платинено сертифицирания „Take You Dancing”, платинено сертифицирания, оглавил класациите хит на Jawsh 685 и Jason Derulo и тройно платиненото, оглавило класациите парче “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”. Последната песен (и нейният официален ремикс на BTS) се превърна в неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в класацията „Hot 100“ на „Billboard“ и оглавявайки класациите в още 16 допълнителни държави.

Снимка: Peter O'Dowd

Истински многоизмерен творец, Derulo също така се е утвърдил като актьор и бизнесмен, стартирайки подкаст, ориентиран към иновациите и разработвайки линия от добавки и фитнес продукти с „Najafi Group“ и BodyBuilding.com. Нещо повече, Derulo сподели „UZO“ – нов завладяващ графичен роман, създаден със Z2 Comics, базиран на герой от TikTok, създаден от самия изпълнител.

Със своя TikTok профил, който редовно събира над 10 милиона преглеждания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията с феновете му. Изпълнителят вече е сред най-големите суперзвезди на TikTok, в момента е 4-тият най-следван мъж в платформата за споделяне на видео и е с 11-ти най-голям акаунт като цяло. Фенбазата му в TikTok расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 58 милиона последователи в цял свят и над 1,2 милиарда харесвания. Възстановявайки статуса си на звезда на TikTok, миналата година той издаде летния хит сингъл „Slidin’“ с видео предизвикателство към феновете в TikTok към негово собствено изпълнение на електрическото плъзгане. Неговият умение да съчетава безспорно завладяващи мелодии и забавни, оптимистични продукции беше формулата за неговия летен успех. За да отпразнува сингъла, Derulo беше домакин на изключително екстравагантен „Slidin’“ уикенд в Маями с някои от най-близките си приятели творци. Уикендът включваше пътуване с частен самолет „Slidin“ от Лос Анджелис до Маями; изключително голямо имение "Slidin"; секси парти на яхта “Slidin’”; хибачи грил, вечери, клубове и други! Гледайте резюмето на „Slidin“.

Плавно динамичният сингъл вече е достъпен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик във всички дигитални и стрийминг услуги ТУК