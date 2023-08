James Blunt се завръща с нов албум

James Blunt се завръща с блестящ нов албум.

Музикалната колекция е озаглавена Who We Used To Be и излиза на 27-ми октомври.

От него е новият трак „Beside You“ - продуциран от The Six – колектив от Манчестър, който е работил с Clean Bandit, Marshmello и James Arthur, който е приповдигащ настроението летен химн. „Това е един вид празник. Ритмичен хит за това най-накрая да бъдеш с този, когото си търсил през целия си живот“, казва Blunt.

„Who We Used To Be“ е първият студиен албум на James след успешния, влязъл в топ 3 – „Once Upon A Mind“ от 2019 г. Този път той работи с различни продуценти, включително Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke и Steve Robson. Скорошната колекцията с най-големите му хитове – „The Stars Beneath My Feet“, достигна златен статус на продажби с над 100 000 продадени копия.

James Blunt се превърна в един вид национално съкровище, наближавайки своята двадесета годишнина на музикалната сцена. Той е уважаван за своята честност, остроумие и чар, демонстрирани в записите, на сцената, както и с неговия винаги актуален акаунт в Twitter.

Дебютният му албум от 2004 г. – „Back To Bedlam“, включва глобалния хит „You’re Beautiful“ и е един от десетте най-продавани албума за това десетилетие. Той е носител на две награди Brit, две Ivor Novello и е петкратно номиниран за награда Grammy.

„Who We Used To Be“ ще излезе на 27-ми октомври чрез Atlantic Records, у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Who We Used To Be Tracklisting

1. Saving A Life

2. Some Kind Of Beautiful

3. Beside You

4. Last Dance

5. All The Love That I Ever Needed

6. The Girl That Never Was

7. Cold Shoulder

8. I Won’t Die With You

9. Dark Thought

10. Glow