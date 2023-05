Jack Harlow издава трети албум

Jack Harlow се завръща с трети студиен албум.

Роденият в Луисвил, Кентъки, рапър, актьор и предприема чможе да се похвали с шест номинации за награда GRAMMY, два сингъла #1, близо 30 платинени сертификата от RIAA и над 10 милиарда стриймвания до момента.

През декември 2020 г. Harlow издаде своя одобрен от критиката платиненo сертифициран дебютен албум Thats What They All Say, включващ оглавилия класациите, 8-кратно платинен глобален хит – „Whats Poppin“, който му донесе първата номинация за награда GRAMMY в категорията Най-добро рап изпълнение, наред с редица други номинации за награди.



Рап суперзвездата на Generation Now/Atlantic Records достигна още по-големи висоти през май 2022 г. със своя златно сертифициран втори албум – Come Home The Kids Miss You, подчертан от завладяващия платинено сертифициран водещ сингъл „Nail Tech“ и покоряващия класациите двойно платинен сингъ., многократно номиниран за награда GRAMMY – „First Class“, който направи грандиозен дебют на върха на Billboard Hot 100, отбелязвайки първия му самостоятелен сингъл #1, като същевременно му спечели най-успешната стрийминг седмица за 2022 г.



Тази пролет Harlow ще направи своя актьорски дебют с участието си в римейка на класиката „White Men Can’t Jump”.

Албумът Jackman излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.