Jack Harlow издаде четвърти студиен албум

Jack Harlow пусна дългоочаквания си четвърти студиен албум.

Номинираната за награда GRAMMY суперзвезда с диамантени продажби представи „Monica“.

Живеейки в града през последните няколко години, той записва албума в Electric Lady Studios, вдъхвайки енергията и историята на града и презаредена визия на характерния си звук.

Проектът включва някои забележителни продуценти като Aksel Arvid (PinkPantheress’s Fancy That), Jermaine Paul (Brandy, Alicia Keys), Clay Harlow, Angel “BabeTruth” Lopez (Mariah Carey, Coldplay, Dua Lipa, Justin Bieber) и Hollywood Cole (Lil Wayne, Drake, 21 Savage), за да назовем само няколко. Албумът също така включва участие на талантливия Robert Glasper, Ravyn Lenae, Omar Apollo и песен от изгряващия R&B изпълнител от Луисвил James Savage.

Проектът пристига след предишния му албум „Jackman.“, който дебютира под номер 1 в класацията за най-добри рап албуми на Billboard. Феновете могат да поръчат предварително официалния винил на „Monica“ тук.

Албумът „Monica“ вече е достъпен навсякъде чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

MONICA TRACKLIST:

10. Trade Places

11. Lonesome

12. Prague

13. My Winter

14. Move Along

15. All Of My Friends

16. Living Alone

17. Against The Grain

18. Say Hello







ЗА JACK HARLOW:

От ранните си записи, Jack Harlow е признат за водещ на пътя за ново поколение в музиката, с неговите микстейпове, албуми и концерти на живо, печелещи одобрение от критиците, натрупвайки над 32,4 милиарда глобални стриймвания и спечелвайки множество номинации за GRAMMY и сингли №1. Миналия месец "Lovin On Me" се присъедини към Billions Club на Spotify, отбелязвайки първата солова песен на Jack Harlow, достигнала големи успехи. Това се присъединява към предишните му съвместни проекти с милиард стриймове, „Industry Baby“ и „3D“. Считан за един от най-завладяващите музикални артисти на нашето време, Jack е и основател на ежегодния фестивал Gazebo, който се провежда в родния му град Луисвил, Кентъки. Той създаде The Jack Harlow Foundation през 2023 г., за да реинвестира, издигне и подкрепи организациите в Кентъки - фондацията е разпределила значителни средства и дарения за продукти в целия щат. През 2024 г. той си сътрудничи със светила в модата, като работи с марки като Jil Sander и Marni, и продължава пътуването си във филма, където играе заедно с Matt Damon и Casey Affleck.