Jack Harlow показа новото си видео

Jack Harlow се завръща с кинематографично видео към “Denver”.

Парчето е част от неговия одобрен от критиката трети студиен албум – Jackman., издаден в края на април.

Видеото, режисирано от Eliel Ford, е заснето в Денвър, Колорадо и е третият музикален видеоклип от албума, след издаването на „Gang Gang Gang “ и „They Don’t Love It “, като и двата са заснети в Луисвил, Кентъки и са режисиран от Ford.



По-рано този месец роденият в Кентъки изпълнител анонсира първото по рода си турне – No Place Like Home: The Kentucky Tour. Продуцирано от Live Nation и Production Simple, суперзвездата от Кентъки ще издигне третата годишна поредица от шоута в родния си щат на ново ниво с ексклузивно турне в 6 града в Кентъки. Обиколката стартира на 24-ти ноември в Оуенсбъроу и ще завърши в в Лексингтън на 3-ти декември.



Анонсиран само дни преди това, Jackman. излезе в края на април и веднага получи похвали както от критиците, така и от феновете.

Billboard нарече албума „изненадващa демонстрация на техническите му умения като рапър“, a “Complex” обяви, че Harlow „постигна личен рекорд с Jackman.“ Албумът беше високо оценен и от New York Times, Rolling Stone, XXL, FADER и други.

След издаването на Jackman., Harlow бе удостоен с награда „Hometown Heroes“ в Луисвил, Кентъки. Той също така направи актьорския си дебют в главната роля в римейка на класиката „White Men Can’t Jump”. 25-годишният многократно номинирани за награда Grammy рапър, актьор, предприемач и филантроп също така официално създаде The Jack Harlow Foundation, която ще служи като основно благотворително средство за местните жители на Луисвил, Кентъки, за подпомагане, реинвестиране и подкрепа на организации, стремящи се да направят града, в който отраснал, по-добро място.