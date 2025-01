Излиза ново издание на Private Dancer на Tina Turner

Parlophone Records обявиха 40-то юбилейно издание на култовия завладяващ албум на Tina Turner - “Private Dancer”.

Предвидено е да бъде пуснат на 21 март 2025 г., това специално юбилейно издание предлага зашеметяващ набор от неиздавани досега песни, изпълнения на живо и кадри, в чест на наследството на артист, чиято музика преобрази света.

„Private Dancer“ (40th Anniversary Edition) ще се предлага като 5CD/Blu-ray, 2CD, 1LP Pearl винил и 1LP диск със снимки.

Ключов елемент в това издание е комплектът от 5CD/Blu-ray, който включва ново, подобрено 55-минутно шоу на „Private Dancer Tour“, заснето в NEC в Бирмингам между две исторически нощи, 23 и 24 март 1985 г. Режисиран от David Mallet и с участието на незабравими изпълнения с David Bowie и Bryan Adams, този забележителен концерт е щателно реставриран от Mallet, предлагайки изживяване, което да се гледа от първия ред. Наред с изпълнението на живо, комплектът включва пет подобрени музикални видеоклипа, като „Private Dancer“ е напълно възстановен до HD от оригиналния си 35 мм филм.

Днес се разкрива изненадващо съкровище от трезорите на Turner: неиздаваната досега песен „Hot For You Baby“. Написана от австралийските музиканти George Young и Harry Vanda и продуцирана от John Carter, песента е записана в Capitol Studios в Холивуд и първоначално е предназначена да бъде песен в албум. Това вълнуващо откритие въвежда нова глава в историята на „Private Dancer“.

Допълнителните формати включват 2CD издание, впечатляващ 1LP диск с изображения, включващ официалната обложка на Обединеното кралство/ЕС от едната страна и обложката на САЩ от другата, и ограничено издание на 1LP перлен винил с 12x12 карта на обложката на албума в САЩ. Jason Draper е написал бележките към 5CD/BR комплекта с идеи от Paul Cox, Holly Knight, Arlene Phillips и Martyn Ware.

Издаден през май 1984 г., „Private Dancer“ бележи триумфалното завръщане на Turner, превръщайки се в културен феномен. Наречен от American Songwriter, като: „едно от най-харизматичните завръщания на модерния рок“ и AllMusic, като „без съмнение,... най-добрият час на Turner, като солов изпълнител“. Петкратно платиненият запис достигна [#2 в класацията за албуми в Обединеното кралство] #3 и #1 в класациите Billboard 200 и Top R&B/Hip-Hop Albums. По-късно Turner ще спечели четири награди Grammy за най-добро женско рок вокално изпълнение за „Better Be Good To Me“ и най-добро женско поп вокално изпълнение, запис на годината и песен на годината за най-добрата песен на Billboard Hot 100, „What’s Love Got To Do With It?”

Tina Turner

Private Dancer (40th Anniversary Edition)

Tracklisting

5CD/Blu-ray

CD1 – Private Dancer (2015 Remaster)

1. I Might Have Been Queen

2. What’s Love Got To Do With It

3. Show Some Respect

4. I Can’t Stand The Rain

5. Private Dancer

6. Let’s Stay Together

7. Better Be Good To Me

8. Steel Claw

9. Help

10. 1984

CD2 – B-Sides, Single Edits And Extended Versions

B-sides:

1. I Wrote A Letter

2. Rock ‘n’ Roll Widow

3. Don’t Rush the Good Things

4. When I Was Young

5. Keep Your Hands Off My Baby

Single edits:

6. Let’s Stay Together

7. Help

8. Better Be Good To Me

9. Private Dancer

Extended versions:

10. What’s Love Got to Do With It

11. Better Be Good To Me

12. I Can’t Stand the Rain

13. Show Some Respect

CD3 – Previously Unreleased & Rare Tracks Plus Other Singles

Previously unreleased & Rare Tracks:

1. Hot For You Baby*

2. Let’s Stay Together (Alternative Radio Mix, 1983)

3. Let’s Stay Together (TV Instrumental)*

4. What’s Love Got to Do With It (Dub Mix)*

5. Private Dancer (Sterling Version)

6. Total Control

Non-Album singles:

7. Ball of Confusion (That’s What the World Is Today) (with B.E.F.) - Remix

8. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

9. One of the Living (Single Remix)

10. We Don’t Need Another Hero (Extended Mix)

11. One of the Living (Special Club Mix)

12. We Don’t Need Another Hero (Instrumental Version)

13. One of the Living (Dub version)

CD4 – World Tour ‘84 - Live At Park West, Chicago - August 2nd 1984*

1. Let’s Pretend We’re Married

2. Show Some Respect

3. I Might Have Been Queen

4. River Deep, Mountain High

5. Nutbush City Limits

6. What’s Love Got to Do With It

7. I Can’t Stand the Rain

8. Better Be Good to Me

9. Private Dancer

10. Let’s Stay Together

11. Help

12. Proud Mary

13. Legs

CD5 – Private Dancer Tour - Live From Nec, Birmingham 1984

1. Show Some Respect

2. I Might Have Been Queen

3. What’s Love Got To Do With It

4. I Can’t Stand The Rain

5. Better Be Good To Me

6. Private Dancer

7. Let’s Stay Together

8. Help

9. It’s Only Love (Feat. Bryan Adams)

10. Tonight (Feat. David Bowie)

11. Let’s Dance – Version I (Feat. David Bowie)

12. Let’s Dance – Version II (Feat. David Bowie)

Blu-ray – Promo videos

1. Let’s Stay Together

2. What’s Love Got to Do With It (Colour version)

3. What’s Love Got to Do With It (B/W version)

4. Better Be Good to Me

5. Private Dancer (Full-length version) (Restored from original 35mm film)

6. Private Dancer (Restored from original 35mm film)

7. Show Some Respect

*previously unreleased

2CD

CD1 – Private Dancer (2015 Remaster)

1. I Might Have Been Queen

2. What’s Love Got To Do With It

3. Show Some Respect

4. I Can’t Stand The Rain

5. Private Dancer

6. Let’s Stay Together

7. Better Be Good To Me

8. Steel Claw

9. Help

10. 1984



CD2 – Unreleased, B-Sides, Single Edits And Extended Versions

Unreleased:

1. Hot For You Baby

B-sides:

2. I Wrote A Letter

3. Rock ‘n’ Roll Widow

4. Don’t Rush the Good Things

5. When I Was Young

6. Keep Your Hands Off My Baby

7. Nutbush City Limits (Live)

8. Let’s Pretend We’re Married (Live)

Single edits:

9. Let’s Stay Together

10. Help

11. Better Be Good To Me

12. Private Dancer

Extended versions:

13. What’s Love Got to Do With It

14. Better Be Good To Me

15. I Can’t Stand the Rain

16. Show Some Respect

1LP

Private Dancer (2015 Remaster)

Side 1

1. I Might Have Been Queen

2. What’s Love Got To Do With It

3. Show Some Respect

4. I Can’t Stand The Rain

5. Private Dancer

Side 2

1. Let’s Stay Together

2. Better Be Good To Me

3. Steel Claw

4. Help

5. 1984