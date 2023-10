Излиза новият албум на James Blunt – „Who We Used To Be“

James Blunt издаде новия си студиен албум „Who We Used To Be”.

„Who We Used To Be“ е първият студиен албум на James след „Once Upon A Mind“ от 2019 г.

Албумът на звездата е високооценен от списания като „Financial Times“ и „Retropop Magazine“ и включва участието на различни продуценти, включително Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke и Steve Robson.

Скорошната му колекция с най-големи хитове – „The Stars Beneath My Feet“, получи златен сертификат с над 100 000 продадени копия.

Петкратно номинираният за награда „Grammy“ James Blunt наближава своята двадесета годишнина на музикалната сцена. Догодина звездата тръгва на пролетно турне във Великобритания, където ще изнесе 12 концерта между 30 март и 14 април. Билетите вече са в продажба на www.jamesblunt.com.