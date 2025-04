CYRIL и James Blunt обединиха сили за общ сингъл

Една от най-необикновените колаборации тази година е между австралийският диджей/продуцент CYRIL и британския хит мейкър James Blunt за трогателния, оригинално написан нов сингъл „Tears Dry Tonight“.

Това е забележителна мелодия, съчетаваща запазеното звучене на двамата изпълнители – съответно нежните, меки deep house продукции на CYRIL и топлото, завладяващо писане на песни на Blunt. „Tears Dry Tonight“ е върховната песен за комфорт, включваща спокойни китарни акорди, нежни, но със силен ритъм и мигновено трогателни вокали. Истинско рамо, на което да се облегнете, това бижу вече е налично от Spinnin’ Records/Орфей Мюзик.

CYRIL придоби международна слава след пробивния си сингъл от 2023 г. „Stumblin’ In“ – песен, с която преработи едноименния хит от 1978 г. с плавна дийп хаус продукция от 21-ви век. След като видеото в TikTok събра милиони гледания, нещата тръгнаха нагоре за CYRIL, което доведе до официално подписване на договор със Spinnin’ Records и също толкова успешно официално издаване на песента, която в момента има над 550 милиона стриймвания само в Spotify.

CYRIL добавя запазената си марка към хита на Disturbed „The Sound Of Silence“, което доведе до следващ хит, който към момента е с 440 милиона стриймвания. През 2024 г. той си партнира с Robin Schulz в хитовия сингъл „World Gone Wild“ и с maryjo в оптимистичното клубно парче „Still Into You“.

Тъй като стилът му излъчва топла, меланхолична атмосфера, CYRIL не би могъл да намери по-добър партньор за следващия си сингъл от именития, световноизвестен певец и автор на песни James Blunt.

Известен със специфичния си стил на пеене, разпространяващ се с нежни, чувствителни мелодии, Blunt е създал еталон за съвременната поп музика. Завинаги свързан с хита му от 2005 г. „You’re Beautiful“ (скоро ще достигне 1 милиард стриймвания в Spotify), той продължава да завладява международна публика с този звук, като е продал 24 милиона албума по целия свят до момента и все още е успешен и до днес.

Никога не се срамува да сподели ироничния си поглед върху целия си успех през годините. Blunt в момента отбелязва 20-годишнината от дебютния албум „Back To Bedlam“ с хумористична кампания, която събра заклетите му фенове, широка публика и медиите по целия свят, превръщайки се в културна тема за разговор, която има общ обхват от над 53 милиона гледания и 2 милиона харесвания в социалните платформи.

В резултат на това James се радва на огромен ръст на нови последователи, както онлайн, по телевизията и в пресата по целия свят, включително отразяване в американски телевизионни предавания като „ Good Morning America“ и „The Today Show“.

Но, както се оказва, той все още прави завладяваща музика, по-вдъхновен от всякога, сега перфектно подчертано с новия сингъл „Tears Dry Tonight“.

Както казахме, песента изгражда прекрасен мост между известния продуцентски стил на CYRIL, здраво вкоренен в днешния дийп хаус звук, и мигновено разпознаваемите вокални умения на Blunt.

„Tears Dry Tonight“ започва с нежни китарни акорди, акомпанирани от Blunt, водещи до стоплящ сърцето припев, който деликатно преминава във фин ритъм. „Искам да ме прегърнеш“, пее предпазливо Blunt, подчертавайки тежестта на момента, докато продължава с „Искам да ме искаш, сякаш съм единственият“.

Въпреки дълбокото и емоционално настроение и двамата изпълнители перфектно задават тона за утеха, в съответните си меланхолични звуци. Blunt очевидно е намерил сродна душа в лицето на CYRIL, чийто ритмичен подход сякаш издига добре познатите вокали на певеца до нови висоти, този път изграждайки мигновена класика, която докосва както сърцето, така и дансинга - със сигурност ще издигне публиката през предстоящия летен сезон.