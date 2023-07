Излезе още една песен от саундтрака на филма "Barbie"

След като взриви интернет миналата седмица с „Barbie World” на Nicki Minaj и Ice Spice, Barbie The Album продължава своето безпрецедентно, изпълнено със звезди представяне с най-новия сингъл – „Speed Drive”, от Charli XCX.

Продуцирано от Easyfun, завладяващото парче беше представено с тийзъри в социалните мрежи, включително разкриването на ексклузивен „Barbie“ клип.

Barbie The Album е официалният музикален спътник на дългоочаквания филм „Barbie“, който ще се превърне в събитието на лятото, с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling в ролите на Barbie и Ken и разпространяван от Warner Bros. Pictures. Вече е наличен за предварителна поръчка и излиза във физическите и онлайн магазини на 21-ви юли, заедно с премиерата на игралния филм по кината.

“Speed Drive” беше предшестван от емблематичния “Barbie World” на световните мегазвезди Nicki Minaj и Ice Spice, завладяващата песен на базираната в Обединеното кралство изпълнителка и продуцент PinkPantheress – “Angel”, енергичния химн на глобалната звукозаписна изпълнителка KAROL G – “WATATI (ft. Aldo Ranks)” и наелектризиращия водещ сингъл „Dance The Night” на световната суперзвезда, носител на 3 награди Grammy – Dua Lipa, която също така има специално участие във филма.

Barbie The Album е продуциран от международно известния диджей, артист и продуцент, носител на „Оскар“, „Златен глобус“ и 7 награди Grammy – Mark Ronson, съвместно със сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie‘ – Greta Gerwig.

“Speed Drive” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Barbie The Album Tracklist:

1. Lizzo – Pink

2. Dua Lipa – Dance The Night

3. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

4. Charli XCX – Speed Drive

5. KAROL G – WATATI (feat. Aldo Ranks)

6. TBA

7. Tame Impala – Journey To The Real World

8. Ryan Gosling – I’m Just Ken

9. Dominic Fike – Hey Blondie

10. HAIM – Home

11. TBA

12. The Kid LAROI – Forever & Again

13. Khalid – Silver Platter

14. PinkPantheress – Angel

15. GAYLE – butterflies

16. Ava Max – Choose Your Fighter

17. FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kaliii)