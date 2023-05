Излезе новият албум на Lewis Capaldi

Lewis Capaldi представи своя нов албум.

Световната суперзвезда и любимецът на британската публика издаде Broken By Desire To Be Heavenly Sent.

Колекцията включва три #1 сингъла в Обединеното кралство - "Pointless", "Wish You The Best" и "Forget Me" и е продължение на едно от най-успешните заглавия Divinely Uninspired To A Hellish Extent от 2019 г.

С ангелски вокали и емоционална откровеност, колекцията е поглед в разбитото сърце на шотландския изпълнител и се придържа към характерния му стил на дълбоко лични и трудни разговори с хората в живота му - и със самия него - на които слушателят е поканен да присъства. За проекта Lewis си партнира Max Martin, Malay (Lorde, Frank Ocean) и дългогодишния си сътрудник Phil Plested (James Bay, Bastille).

Малцина са имали музикален дебют като този на Capaldi и успехът му като артист е засенчен единствено от неподправената му харизма като личност. Завръщането на Lewis бе впечатляващо, като през септември певецът се изкачи направо до върха на английската класация с “Forget Me”. Песента, която скоростно надмина 100 милиона стрийма в световен мащаб, превърна Capaldi в петия изпълнител тази година, чийто сингъл дебютира на 1-ва позиция (Harry Styles, Taylor Swift, Dave и Sam Smith). Едно от парчетата, готови да раздвижат феновете му по целия свят, е най-новият сингъл "Haven't You Ever Been In Love Before?", който излиза заедно с официално видео. “The Pretender” е смело разрушаване на неговия публичен образ, а мъката в "How I'm Feeling Now" е връхна точка в албума и акустична изповед за борбата на Capaldi с психичното здраве. Lewis пише песни за копнеж и загуба като вплита в тях изповедни нотки на съмнение в себе си и личния си път досега.

През април излезе музикалният филм на Lewis "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now", в партньорство с Netflix, BMG и Pulse Films, който се изстреля директно на върха на класацията на Netflix, превръщайки се в най-гледаният филм в платформата в деня на премиерата. Lewis също така разпродаде за секунди предстоящото си турне през 2023г. в британската арена и наскоро бе обявен за "King Of Streaming" за успеха на глобалният му хит "Someone You Loved" - най-слушаната песен във Великобритания за всички времена.