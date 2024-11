Отново е сряда и Инспектор N-JOY и Ники Ангелов пак ни въвеждат в света на технологиите.

Стрийминг платформите, които са познати със съдържание, което се доставя при поискване (On Demand), в момента се опитват да навлязат в сектора на излъчванията на живо на някакъв тип събития.

Това е темата на днешния разговор. В нея двамата обсъдиха и излъчването на мача между Майк Тайсън и Джейк пол от преди дни.

Чуйте го в аудиофайла на страницата.