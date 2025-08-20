Sam Gellaitry издава нов сингъл

Продуцентът, диджей, певец и автор на песни Sam Gellaitry официално издава новия си сингъл „START UP A RUMOUR“, който вече е достъпен чрез Major Recordings / Warner Records/Орфей Мюзик.

За песента Sam казва: „START UP A RUMOUR разказва за това когато си във връзка и всичките ѝ несъвършенства. Мисля, че е добър знак да се сблъскваш с други хора от време на време, това е почти неразделна част от едни взаимоотношения. Да си в момент, в който можеш да спориш с човека около теб и да го обсъдиш на място, без външно мнение, е добър знак. Винаги съм смятал, че споделянето на проблеми във връзката с приятели винаги ще оправдае предубеден отговор. Винаги предпочитам да бъда откровен, вместо потенциално да пускам слухове“.

Изданието идва след силното начало на лятото за Sam, идващо след големия успех на „Assumptions“ от проекта му от 2021 г. „EP IV“, който достигна над 500 000 стриймвания дневно. Парчето проби в класацията Viral Top 50 на TikTok, приземи се в топ 10 на Global Top Short Short Songs в YouTube и достигна №2 в световен мащаб в класациите Viral Top 50, Top 200 и Global Electronic на Shazam. Наскоро той се появи и като лице на кампанията Stellina Spring-Summer ‘25 Collection на Stone Island, с участия и pop-up шоута в Бруклин, където загатна за нова музика, и продължи забележителната си серия от скорошни сътрудничества - като продуцира и пише за PinkPantheress, Kaytranada, GoldLink, salute, METTE и други.

Съчетавайки характерната си футуристична, синтезаторна продукция с елементи на фънк и диско, „START UP A RUMOUR“ показва как Sam размишлява върху предизвикателствата, които идват с израстването в една връзка. Вокали, обработени с вокодер, се плъзгат върху завладяваща басова линия и пулсиращ бас барабан, демонстрирайки способността на креативния бунтар да предава силно, игриво чувство за свобода – дори докато изследва по-тежкия емоционален план на съзряването, както като личност, така и като артист.

Заснет от Dan Franco, съпътстващият видеоклип улавя тона на песента с нейната спокойна и интроспективна обстановка. Започва с китарно звучене и музикално оформление, разположено насред гора, преди да се появи Sam, свирещ на клавишни. Камерата редува разкошни гледки към буйна зеленина и близки планове на Sam, който пее на микрофон. Ефект на разделен екран го показва едновременно да свири на клавишни и да пее, подчертавайки емоционалната дълбочина на песента. Неговите безгрижни танци и спокойно присъствие добавят усещане за лекота, отразявайки уязвимостта при справяне с дискомфорта, произтичащ от лошата комуникация в една връзка.