Ive & Chaz отново заедно с ново музикално предложение

Артистичното дуо Ive & Chaz започва годината с нова песен поднесена с актуален бийт и отличаващ се семпъл стил.

Водещ вокал в проекта, за изненада е Любомир Боянов - Chaz, който през изминалата година стартира солова кариера и от музикален продуцент зад кадър вече застава до Ивелина Колаксъзова - Ive, като самостоятелен успешен артист.

„Черните клавиши на пианото“ е поредният сингъл от новия проект на Chaz “Тихите победи“, който стартира в края на 2025-та с хитове, като: „Моля те“, „Пак ще си ти“ и „Лежерно“.

Най-новата му песен „Черните клавиши на пианото“ е в колаборация с познатата ни Ive, но този път в нова RnB светлина, с още по-иновативен и изчистен саунд, който носи лекота, но в същото време не губи от емоционалната наситеност, с която познаваме двамата изпълнители.

Снимка: PR Press

Песента ни дава усещането за посрещане на първите утрини лъчи, с които идват мъдростта и силата, така необходима, за да се справим с трудностите на новия ден. Музиката и текста пишат заедно, а аранжимента и звуковото оформление Любомир Боянов завършва в партньорство с доказалия се сред най-добрите на музикалния пазар Димитър Ганчев - Mite. Видеото е заснето благодарение на художничката Ели Герасимова. То пресъздава изкуството в завършената му форма, като в съдържанието си показва абстрактните й картини, които сякаш започват сами да говорят в пулса на музиката. По този начин се засилва символиката, а зрителят успява да се потопи напълно в посланията и да усети максимална зрителна естетика и наслада.

Повече за IVE и CHAZ:

IVE & Chaz се запознават през 2008 година, когато правят няколко парчета заедно с Иван Ласков. Най-голям успех постигат с песента си “Ready for Love”, която е записана и продуцирана от италианската музикална компания Renilin Music Label, с която IVE работи в периода 2008-2018. През 2009 г. парчето стига до финалите на „Българската песен за Евровизия“. След като за известен период творческите им пътища се разделят, през 2019 г. те решават отново да създадат нещо заедно, което през 2020 става факт.

Снимка: PR Press

Въпреки, че Chaz е доста погълнат от работата по новият албум с R&B звучене към проекта Chaz’n’Byanka, той успява да влезе успешно в духа и на съвременната поп-денс музика. В съвместана си работа с IVE създадат свой собствен стил, който успяват да развиват в последните пет години. Дуото IVE & Chaz стартира мощен рестарт на съвместото им творчество през 2024та година, когато излиза песента „Синьото в очите ти“ с подкрепата на Музикаутор и фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”. През 2025та година следват хитовете „Бягам“ и „Ела с мен“. И трите песни влизат в класациите на водещите медии и получават силна подкрепа от страна на слушателите.