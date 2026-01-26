Dоn Toliver пусна нов сингъл

Dоn Toliver сподели новия си сингъл и видео.

Клипът към „ATM“ е режисиран от Maxime Quoilin (Beyoncé, Jay-Z, Miley Cyrus, Anitta) и е заснет в обсерваторията Mount Wilson.

То показва смелия нов в постоянно развиващия се звук на Toliver, улавяйки артиста, работещ с пълна скорост.

Изпълнителят анонсира петия си студиен албум, OCTANE, който ще излезе на 30 януари чрез Cactus Jack/Donway & Co/Atlantic Records/ Орфей Мюзик.

„OCTANE“ е завладяващ творчески проект, произлизащ от характерния за Toliver мелодичен, психеделичен трап-R&B. Създаден с пищна, кинематографична продукция и неочаквани семпли, албумът отразява желанието на Toliver да събира и споделя енергията си такава, каквато съществува в момента.

„Не в бъдещето, не в миналото, а точно сега“, казва той. Албумът ще излезе на 30 януари във всички стрийминг платформи, заедно с физически предложения като винил и ексклузивни бокс сетове с мърчандайз. „OCTANE“ следва известна поредица от албуми, които демонстрират способността на Toliver да създава различни звукови светове, включително Heaven or Hell (2020), Life of DON (2021), Love Sick (2023) и HARDSTONE PSYCHO (2024), който му донесе първото му място №1 в класацията Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.