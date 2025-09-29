Иван Радуловски пусна пилотна песен от новия си албум

"Секси ритъм" е пилотната песен от новия албум на Иван Радуловски.

Сингълът е пропит от топлината на R&B звученето и дълбоката енергия на Soul музиката, вплитайки теми за любов, желание и близост.

Парчето дава и заглавие на предстоящия му албум, който ще представи Иван в още по-чувствена, романтична и страстна светлина.

Както обикновено, текстът и музиката са на самия Иван Радуловски, а по аранжимента той работи съвместно със Светлин Къслев.

Талантливият изпълнител издава, че "Секси ритъм" е само първата част от двусериен сюжет, който ще бъде доразвит във втората песен от албума.

За видеото Иван Радуловски отново се доверява на режисьора Любо Сергеев, оператор е Георги Казаков. Специално участие в лентата има Индира Касимова, която влиза в ролята на мистериозната прелъстителка, чието присъствие подсилва страстната визия на песента.