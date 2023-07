Когато един журналист, един тонрежисьор и един преводач са обединени от музиката се получава група Innerglow!

Тодор, Петър и Матей направиха предпремиерно представяне на новата си песен, по време на специален лайв концерт за 17-я рожден ден на радио N-JOY.

Дни след официалното излизане на парчето "Мindless Grinding" Тодор стана част от обедното шоу с водещ Нейа, за да разкаже повече за замисъла и реализацията на песента и клипа към нея.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте в аудиофайла какво разказа той.