Играта гостува на радио N-JOY

Играта гостува в студиото на радио N-JOY.

Рапърът стана част от шоуто "От 10 до 2", за да представи новата си песен „Давам газ“ с Венци Венц.

"Това е една песен на скорост, с акцент към феновете на автомобилите. Всички кадри, а и текстът, подсказват, че трябва да се шофира рисково само в контролирана среда. Всъщност това майсторство може да си позволят единствено тези, които действително го владеят", казва Играта.

„Давам газ“ е по текст на Ивайло Иванов-Играта, като Венци Венц създава частта на своето участие. Музиката е колаборация между Денислав Принов и Бате Пешо.

