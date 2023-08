Идея за уикенда - Зоокът и манастир в гр. Хаджидимово

Продължават нашите летни приключения с N-JOY Summer. Тази седмица сме в района на Гоце Делчев, затова в рубриката "Идея за уикенда" в обедното шоу по радио N-JOY с водещ Нейа, уеб редакторът на njoy.bg - Цвети Симеонова предлага една идея за разходка включваща красив манастир и много животни.

С "Идея за уикенда" ще ви отведем в град Хаджидимово, намиращ се съвсем близо до границата с Гърция, там където долината на река Места разделя Родопите и Пирин. Освен красивата природа, на която можете да се полюбувате в района, в гр. Хаджидимово има страхотен Зоокът и много красив манастир, които да посетите.

Зоокът Хаджидимово е едно прекрасно място, където може да се докоснеш съвсем близо до животните, защото те не са затворени в клетки, а свободно се разхождат на територията на своя парк, която е около 30 декара.

Тук могат да бъдат видяни всякакви дребни и по-големи животни, сред които камили, елени, лами, сърнички, понита, муфлони, пауни, патици, гъски, катерици, лебеди, зайчета и дори кенгуру. Срещу символична сума за вход можеш да влезеш, да се разходиш, и дори да погалиш по-смелите от тях. Разбира се с цел безопасност някои от видовете са отделени в свои собствени заграждения, но създадени максимално близо до естествената им среда.

За най-малките посетители, зоокът Хаджидимово има изградена детска площадка, но ви уверяваме, че те ще бъдат толкова впечателни и развълнувани от възможността да бъдат толкова близо до животните, че със сигурност дълго време ще говорят за това.

Съвсем близо до Зоокът Хаджидимово се издига манастирът "Св. Великомъченик Георги Победоносец". Това е третият по големина манастир в Югозападна България, той е построен през 19 век на мястото на старо християнско светилище, и необичайната му архитектура със сигурност ще привлече погледа ви. Сградата на манастира не е това, което сме свикнали да виждаме в българските православни манастири, тя наподобява приказен замък с архитектурни елементи от Възраждането и часовникова кула.

Интересна история свързана с Хаджидимовския манастир е тази на чудотворната икона на Св. Георги. Тя се пази и до днес в олтара на манастирската църква, а легендата разказва, че Свети Георги се е явил три пъти в съня на местния овчар Атанас и му наредил да разрови на това място земята, за да извади неговия лик, така и станало и на мястото била издигната църква.

Снимка: Радио N-JOY / Мария Комитова