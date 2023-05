Идея за уикенда - Зоокът Дъбница

С поглед към трите почивни дни и прогнозата за слънчево време, днес в шоуто "От 10 до 2 с Нейа", поканихме редактора на www.njoy.bg - Цвети Симеонова, за да ни вдъхнови с идея за семейно пътуване.

Тя разказа за място, където има много близък контакт с животни - нещо, което кара всяко дете да се развълнува, а и възрастните не остават безразлични - това е Зоокът Дъбница.

Той се намира край гърменското село Дъбница, на около 10 км. от град Гоце Делчев. По пътя има указателни табели, като след отбивка от главния път се продължава по черен път, който след минути отвежда до мястото.

В Зоокът Дъбница има около 200 животни, като близо 150 от тях са птици. Още в началото поглед грабват две камили, които са свикнали с контакта с хора и се приближават съвсем близо до посетителите. Сред обитатителите на зоокъта има още понита, коне, лами, алпака, различни породи кози и овце, носати мечета, кенгуру, елен лопатар, заици и др.

В комплекса има голямо заграждение, в което посетителите могат спокойно да се разхождат между животните, да ги погалят и нахранят.

В специално изградено езеро плуват свободно черни лебеди, патици, а сред другите пернати обитатели могат да се видят пауни, гълъби, гъски, различни видове папагали, жерави, бял папагал Какаду, жълто-син Ара, щрауси и много други.

Работното време на Зоокът Дъбница е от 9 до 18 часа всеки ден.

Ако искате да усетите магията на общуването с животни и да се заредите с позитивна енергия, планирайте си една разходка до село Дъбница, а в района можете да посетите и красивите родопски села Лещен и Ковачевица.

Чуйте какво разказа Цвети пред Нейа в аудиофайла на страницата и вижте още снимки в галерията.