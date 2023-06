Идея за уикенда - Созопол

Созопол е най-старият град на българското черноморско крайбрежие. Разположен на скалист полуостров в най-южната част на Бургаския залив, в Созопол не само можете да видите сгради от различни епохи, но и да бъдете погълнати от рoмантичната атмосфера на това забележително място.

Като селище Созопол възниква в края на 4 - 3 хилядолетие пр. н.е. По-късно през 610 г. пр. Хр. на мястото на днешен Созопол е основана гръцка колония под името Аполония Понтика. А през IV в. градът е под византийска власт и приема новото си име Созополис „град на спасението“.

В града можете да разгледате много исторически паметници, може би най-интересният и емблематичен от тях е архитектурният исторически музей „Южна крепостна стена и кула“.

Разбира се няма как да пропуснете "Архитектурен и археологически резерват Старинен Созопол" - той обхваща над 180 възрожденски къщи обявени за паметници на културата. В границите на резервата се намират още средновековната църква при манастира „Св. Апостоли“, Художествената галерия, Етнографската сбирка, храм "Св. Георги", старинните църкви “Св. Зосим” и “Св. Богородица”.

Околностите на града са не по-малко интересни. Над Созопол се намира връх Бакърлъка, наблизо е и прочутият Змийски остров, а на 20 км. на юг туристите могат да се полюбуват на устието на река Ропотамо.

Една от забележителностите на Созопол е островът Свети Иван, който се намира на 910 м. от града. Освен прекрасната природа, там могат да се наблюдават различни видове защитени птици, както и архитектурни и исторически паметници на културата. През 2010 г. на островът бяха открити мощи на св. Йоан Кръстител. Тази ценна реликва се пази в храма „Св. Георги” в Стария град и привлича хиляди поклонници от цял свят.

На море сме, затова няма да как да не изброим плажовете в района освен централния плаж на Созопол, ако сте с кола в посока Черноморец можете да посетите плажовете къмпинг Златна рибка и къмпинг Градина. Ако пък поемете на юг можете да се спрете на плажовете Харманите, Аркутино, Каваците, Смокиня и Дюни.

Освен красивите плажове в близост до Созопол има и много красиви места за гмуркане, затова ако сте любители на този спорт непременно ги проверете.

Едно от най-известните събития, които свързваме със Созопол е Празници на изкуствата Аполония. Тази година те ще се проведат между 28 август и 5 септември. Аполония предлага вълнуващо пътуване из дебрите на изкуството като съчетава театър, музика, картини, поезия, проза, кино, балет и дори детски програми и спектакли.

През юли в Созопол ще се проведе третото издание на Младежкия Арт Фестивал Солинария. А програмата на Летен театър Аполония предлага разнообразни събития почти всеки ден, като месец юни ще завърши с концерт в памет на големия български музикант Георги Минчев.

Чуйте повече в аудиофала на страницата.