Идея за уикенда - сърцето на Розовата долина - Казанлък

Тази седмица голямото лятно турне N-JOY Summer гостува в сърцето на Розовата долина - Казанлък - градът на розите, художниците и тракийските царе.

Затова в рубриката "Идея за уикенда" в обедното шоу по радио N-JOY с водещ Нейа, нашият гид Цвети Симеонова ни разходи в региона.

Макар и да сме пропуснали най-голямото събитие в Казанлък, розобера и празника на розата. Този красив град заслужава нашето внимание и е една чудесна идея за еднодневна разходка.

Нашата първа спирка е най-добре запазената в тракийска гробница в България. Тя е открита през 1944 година и е включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Уникалните й стенописи са изключително добре запазени и показват същността на античната живопис. За съжаление няма възможност да се разгледа гробницата отвътре, защото според археолозите това ще застраши ценните находки в нея. Но това не трябва да ви отказва, в непосредствена близост е изградана реплика на оригиналната гробница, където можете да разгледате реалистични сцени от живота на траките. А ако археологията е вашата страст в района има Казанлъшката котловина има голямо разнообразия на паметници на тракийската култура, който могат да бъдат разгледани.

Макар и да не произхожда от България Роза Дамасцена един от символите на нашата страна и затова заслужава специално внимание в нашата рубрика Идея за уикенда. Не може да сте Казанлък и да не посетите Музея на розата. Създаден е през 1969 г. и е единствен по рода си не само в България. Уникалният музей се помещава в старата сграда на Института по розата. Българското розово масло е най-качественото в света - без конкуренти. В началото на 20 век се появява негов фалшификат и затова през 1907 създават първата лаборатория за изследване на чистотата на розовото масло, този и още много друго любопитни факти можете да научите от богатата колекция от предмети, снимки и документи, разкриващи историята на българското производство на маслодайни рози.

Разбира се трудно е да разкажем подробно за всички обекти в Казанлък навъднъж, но ще се спрем на още два от тях - Историческия музей и Художествена галерия на Казанлък. Те се намират в една обща сграда, затова е удобно да бъдат посетени в един ден.

Основан през 1901 г. Историческият музей "Искра" е сред най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в България. В него се съхраняват над 70 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и духовна култура на Казанлъшкия край. Като част от експозицията посветена на тракийските останки може да бъде видяна бронзовата глава на Цар Севт III, открита в могилата Голяма косматка, златната маска на Терес, както и много други интересни неща. В музея има и експозиция посветена на най-старата фабрика за музикални инструменти в България "Кремона".

Казанлък е родно място на някои от най-големите български художници. Затова и последната спирка в днешната Идея за уикенда е Художествената галерия на гр. Казанлък. Любопитен факт за нея е, че в периода 1930 - 1958 г. нейн директор е бил художникът и писател Димитър

Чорбаджийски - Чудомир. Галерията притежава ценен фонд от живописни, графични, скулптурни творби на именити български художници , колекция от икони и щампи, колекция екслибриси и малка сбирка от декоративно-приложни изкуства. Със сигурност е място, което си заслужава да се посети.