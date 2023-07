Идея за уикенда: Събития - София, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе

В петък редакторът на сайта www.njoy.bg Цвети Симеонова избра няколко идеи за събития през уикенда и ги представи пред слушателите на обедното шоу с Нейа.

По-долу може да видите предложенията или да чуете разговора от аудиофайла на страницата.

София

A to JaZZ - От 6-ти до 9-ти юли в Южен парк 2 десетки хиляди посетители ще се насладят на най-богатата до сега музикална селекция на A to JazZ с над 30 световни и български изпълнители. Фестивалният парк открива с огромна арт зона, инсталации, изложби, богата стрийт food & drinks селекция и съпътстващи активности за малки и големи, гарантирайки незабравимо изживяване.

Sofia Summer Fest - Летният фестивал на София отново ще предложи на столичани и гости на града богата културна програма с много музика, театър, кино, забавления за деца, храна, напитки и едно цялостно фестивално преживяване в сърцето на столицата.

Опера в Парка - на откритата сцена в парка на Военна академия Г.С. Раковски, програмата на фестивала включва представления за деца и възрастни

Бургас

Уикенд на танцовото изкуство - От 7 до 9 юли в морския град можете да се насладите на различни събития, свързани с магията на танца

Варна

Опера в Летния театър Варна - Програма обявена до 31 август.

Международен музикален фестивал "Варненско лято" - Това най-старият музикален фестивал в България. Тази година "Варненско лято" се провежда за 97-ми път и предлага на жителите и гостите на морската ни столица голямо разнообразие от музикални събития.

Стара Загора

Поетична разходка по улиците на Стара Загора. Ако сте в Стара Загора на 8 и 9 юли ще имате възможността да усетите романтичния полъх от миналото, и да се потапите в ежедневието и копнежите на част от творците на очарователна и древна Стара Загора.

Русе

За поредна година в Русе се провежда фестивалът Сцена по звездите, част от програмата му е спектакълът "Крали Марко", който ще се проведе на площада пред Русенската опера на 8 юли /вход свободен/.