Идея за уикенда - Събития Бургас

Петък е и в обедното шоу с Нейа по радио N-JOY отново е време за рубриката "Идея за уикенда" с Цвети Симеонова.

На морето сме плажът в страхотен, водата е топла, а напитките студени, но за да бъде съвсем пълноценна почивката ни, нека добавим и малко културни и музикални и спортни събития, които да разнообразят дните ни.

Фестивал на пясъчните скулптури - за 15-та година Бургас предлага на почитателите на пясъчните фигури да се докоснат отново до магията на изкуството от пясък и да разгледат 13 впечатляващи фигури на тема "Комикс и филмови герои".

Едно от емблематичните събития за град Бургас ще се проведе тази събота "Националния конкурс за песен "Бургас и морето" в Летния театър. Ако сте в Бургас задължително проверете програмата на Летен театър Бургас, защото тази година има много събития, които не са за изпускане. Ето и част от имената, чийто изяви предстоят Любо Киров, Орлин Павлов, Molec, Сигнал, Лили Иванова....и още и още.

В Бургас този уикенд ще се състои инициативата "Джаз в цялата страна", която представя най-ярките джаз музиканти на България там, където те творят и вдъхновяват своята публика. Събитията ще бъдат на 28, 29 и 30 юли в Бургас и Созопол, с вход свободен, повече информация можете да нaмерите във Facebook.

Тази година Бургас e домакин концертната поредица Burgas Summer Live, която предлага много богата и разнообразна програма за меломаните със звезди от световна класа:

6 август - Roisin Murphy, Morcheeba, Sophie Ellis-Bextor и Phuture Shock

11 август - Franz Ferdinand, Nothing But Thieves и Hayes & Y

12 август - Years&Years, Oscar and the Wolf, Tommy Genesis, Руши Видинлиев

13 август - Editors, Temples, Shame и Ali

Ако сте любители на спортовете можете да посетите:

Международния турнир по плажно ръгби, който ще се проведе 29 юли на Северен плаж, Бургас.

От петък до неделя, отново на Северния плаж на Бургас, ще се проведе турнир по плажен волейбол за мъже и жени.

Басейн „Флора“ ще бъде домакин на 15-тото издание на международен турнир по водна топка за юноши за „Купа Бургас“.

Този уикенд се провежда и Международната ветроходна регата „Порт Бургас 2023“, която може да бъде наблюдавана от Морска гара.

Ако пък искате да поглезите небцето си от 28 до 30 юли можете да посетите лятното дегустационно събитие Wine And Spirits Fest Burgas и да опитате вина и спиртни напитки от различни региони по света.