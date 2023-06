Идея за уикенда: Археологически резерват Яйлата

В петък, в шоуто "От 10 до 2" с Нейа, отново е време за рубриката "Идея за уикенда", в която уеб редакторът на www.njoy.bg - Цвети Симеонова, ни вдъхновява за разходки.

Днес фокусът на вниманието пада върху археологически резерват Яйлата.

Снимка: Цвети Симеонова

Националният археологически резерват Яйлата се намира 80 км. от Варна близо до село Камен бряг, което свързваме и с ежегодното посрещане на първото юлско утро - Джулай Морнинг.

Снимка: Цвети Симеонова

„Яйлата“ е изключително живописна местност, която представлява голяма приморска тераса, врязана в стръмния и скалист морски бряг.

Името "Яйла" е от тюрски произход и на български означава "високо пасище", и да тя наистина е висока скалните масиви, които я отделят от морето са с височина 50 - 60 метра.

Изключително красива е цялата местност през пролетта, когато цъфтят хиляди диви божури, а сред цветния оазис могат да се видят още перуники, ириси, макове, метличини, маргарити и др.

Богата и интересна е и природата на това място. Както може би знаеш през българското Черноморие преминава един от основните маршрути за миграция птиците - Виа Понтика. Затова и в резервата могат да бъдат забелязани на 178 вида птици. Има над 270 животински вида.

Снимка: Цвети Симеонова

Не по-малко интересни са и археологическите открити в "Яйлата". Местността е обитавана от хората в продължение на около седем хилядолетия. В района са открити 101 пещерни жилища. По стените на някои от тях могат да се видят различни дори прабългарски знаци. Така нареченият "пещерен град” се състои от единични или групирани в комплекси пещери, разположени на различни нива в скалите и са използвани от хората като жилища, гробници или монашески килии и църкви. По стените на някои от тях могат да се видят прабългарски знаци, кръстове и каменни икони. Особено известна сред туристите е Клисе маара, позната още като скалната църква „Св. Св. Константин и Елена”.

Снимка: Цвети Симеонова

В северната част на резервата има и ранновизантийска крепост от края на 5 век. От античността са съхранени още светилище, жертвени камъни, винарни, четири вкопани гробници и други.

Ако искате да разнообразите лятната си почивка или просто да избягате някъде за уикенда, заредете фотоапарата си и се разходете до археологическия резерват Яйлата.

Чуйте защо да го направите от аудиофайла на страницата.