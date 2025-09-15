Голямото семейство на радио N-JOY се увеличи с още една честота!

Голямото семейство на радио N-JOY се увеличава с още една честота.

Добре дошли на всички слушатели от Златица, които вече ще могат да ни слушат ефирно на 90.4 MHz!

Благодарим ви, че сте с нас на честотите ни в цялата страна, онлайн на www.njoy.bg, както и чрез приложението Radiomate.

Айтос - 90.00 MHz

Асеновград - 102.00 MHz

Балчик - 105.40 MHz

Банско - 97.10 MHz

Благоевград - 103.90 MHz

Ботевград - 98.90 MHz

Бургас - 101.80 MHz

Варна - 90.60 MHz

Велико Търново - 89.80 MHz

Велинград - 93.00 MHz

Габрово - 107.40 MHz

Горна Оряховица - 89.80 MHz

Гоце Делчев - 91.60 MHz

Ихтиман - 87.90 MHz

Каварна - 105.40 MHz

Казанлък - 106.20 MHz

Карнобат - 100.50 MHz

Ловеч - 103.80 MHz

Монтана - 95.20 MHz

Нова Загора - 106.20 MHz

Обзор - 107.90 MHz

Пазарджик - 92.70 MHz

Перник - 107.00 MHz

Пловдив - 102.00 MHz

Правец - 98.90 MHz

Разград - 106.90 MHz

Разлог - 97.10 MHz

Русе - 101.60 MHz

Сливен - 104.20 MHz

София - 106.90 MHz

Стара Загора - 106.20 MHz

Троян - 103.40 MHz

Тутракан - 96.00 MHz

Хасково - 89.50 MHz

Шумен - 106.50 MHz

Ябланица - 100.50 MHz

Якоруда - 107.50 MHz

Ямбол - 104.20 MHz

НОВО: ЗЛАТИЦА 90.4 MHz

Радио N-JOY е една от най-големите музикални радиовериги и предпочитан избор на слушателите*, в чийто ефир звучат хитове, съвременна музика, любопитни новини, игри и др. N-JOY предлага едни от най-атрактивните рекламни решения, умело комбиниращи ефир, онлайн и офлайн позициониране. От началото на 2023 година радиото е достъпно и през безплатното мобилно приложение Radiomate, налично за устройства с Android и iOS.

* Поп радиото с най-много слушани минути средно на ден в периода август 2021 – август 2022, в целева група 18-45 години, по данни на пипълметричната агенция ГАРБ.

Радио N-JOY е част от bTV Radio Group, която включва още четири радиостанции - bTV Radio, Classic FM, Jazz FM, Z-Rock.

bTV Radio Group е част от bTV Media Group. bTV Media Group e част от семейството на Central European Media Enterprises (CME) - която е собственост на международната компания PPF Group. PPF оперира в 24 държави в света, като инвестира в сегменти като финанси, недвижими имоти, инженеринг и биотехнологии.