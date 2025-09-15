Голямото семейство на радио N-JOY се увеличи с още една честота!

Голямото семейство на радио N-JOY се увеличава с още една честота.
Добре дошли на всички слушатели от Златица, които вече ще могат да ни слушат ефирно на 90.4 MHz!
Благодарим ви, че сте с нас на честотите ни в цялата страна, онлайн на www.njoy.bg, както и чрез приложението Radiomate.
Айтос - 90.00 MHz
Асеновград - 102.00 MHz
Балчик - 105.40 MHz
Банско - 97.10 MHz
Благоевград - 103.90 MHz
Ботевград - 98.90 MHz
Бургас - 101.80 MHz
Варна - 90.60 MHz
Велико Търново - 89.80 MHz
Велинград - 93.00 MHz
Габрово - 107.40 MHz
Горна Оряховица - 89.80 MHz
Гоце Делчев - 91.60 MHz
Ихтиман - 87.90 MHz
Каварна - 105.40 MHz
Казанлък - 106.20 MHz
Карнобат - 100.50 MHz
Ловеч - 103.80 MHz
Монтана - 95.20 MHz
Нова Загора - 106.20 MHz
Обзор - 107.90 MHz
Пазарджик - 92.70 MHz
Перник - 107.00 MHz
Пловдив - 102.00 MHz
Правец - 98.90 MHz
Разград - 106.90 MHz
Разлог - 97.10 MHz
Русе - 101.60 MHz
Сливен - 104.20 MHz
София - 106.90 MHz
Стара Загора - 106.20 MHz
Троян - 103.40 MHz
Тутракан - 96.00 MHz
Хасково - 89.50 MHz
Шумен - 106.50 MHz
Ябланица - 100.50 MHz
Якоруда - 107.50 MHz
Ямбол - 104.20 MHz
НОВО: ЗЛАТИЦА 90.4 MHz
****
Радио N-JOY е една от най-големите музикални радиовериги и предпочитан избор на слушателите*, в чийто ефир звучат хитове, съвременна музика, любопитни новини, игри и др. N-JOY предлага едни от най-атрактивните рекламни решения, умело комбиниращи ефир, онлайн и офлайн позициониране. От началото на 2023 година радиото е достъпно и през безплатното мобилно приложение Radiomate, налично за устройства с Android и iOS.
* Поп радиото с най-много слушани минути средно на ден в периода август 2021 – август 2022, в целева група 18-45 години, по данни на пипълметричната агенция ГАРБ.
Радио N-JOY е част от bTV Radio Group, която включва още четири радиостанции - bTV Radio, Classic FM, Jazz FM, Z-Rock.
bTV Radio Group е част от bTV Media Group. bTV Media Group e част от семейството на Central European Media Enterprises (CME) - която е собственост на международната компания PPF Group. PPF оперира в 24 държави в света, като инвестира в сегменти като финанси, недвижими имоти, инженеринг и биотехнологии.