Идея за уикенда - Гара Бов

Пролетта е най-доходящото време за посещение на водопади. След целия този дъжд, когато се усмихне слънцето гледките са невероятно красиви. За това грабвайте раницата, удобни обувки, яке и за всеки случай дъждобран и поемайте на път!

Гара Бов се намира в подножието на Искърското дефиле на 50 км. от София, до там може да се стигне с влак, което може да бъде едно интересно приключение, ако пътувате с деца и те за пръв път се срещат с железопътния транспорт.

Когато стигнете Гара Бов, имате два избора - Вазовата пътека и екопътека Под камико, като и двата маршрута водят до красиви и живописни водопади.



Вазовата пътека носи името на "Патриарха на българската литература" - Иван Вазов, защото именно в района на Бов той е написал едно от най-известните си произведения "Дядо Йоцо Гледа".

Към пътеката може да се тръгне от две начални точки от Гара Бов и от село Заселе. Цялата й дължина е около час и половина спокойно ходене, подходяща е и за деца, но все пак, с известна доза внимание в малко по-стръмните участъци. Пътеката ни води до красивия водопад Скакля с височина 85 метра.

Ако пътувате с кола и решите да тръгнете към водопада от към с. Заселе вместо да се изкачвате ще слизате. Пътеката започва покрай дълъг парапет, който ще ви отведе до широка поляна и мост, който минава точно над водопада, а от там нататък слизате надолу.

Екопътека Под камико започва от стадион Скалата на село Гара Бов и води до 40-метровия водопад Под камико. Времето, за което можете да я обходите е около 3 часа, като вървейки по нея ще видите още няколко малки, но също така красиви водопада, падащи на стъпала по течението на реката Бовска. Пътеката ще ви отведе до село Бов и ще ви разкрие страхотни гледки към долината.

И не забравяйте да заредите телефона си, за да имате батерия за хилядите снимки, които ще ви се прииска да направите!

