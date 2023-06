Идея за уикенда - Дворецът Евксиноград

Your browser does not support the audio element.

Тази седмица екипът на NJOY Summer гостува на най-стария черноморски курорт Свети Свети Константин и Елена.

През 2023 г. комплексът отбелязва 115 години от съществуването си и през последните дни ви запознахме с неговата история, природни преимущества и забележителности.

Едно от най-големите предимства на мястото е, че съчетава лечебните минерални води със силата на морето и морския климат.

През 1899 манастирът „Св. Константин“ и стопанството към него стават собственост на Областния съвет на Варна. Градската управа започва да търси нови пътища за развитието му и така през 1907 година се стига до решението местността около манастира да се превърне в курорт. Първите летовници пристигат през 1908 г. Това събитие слага началото на курорта и на морския туризъм в България.

А, ако сте в района ви даваме идея какво да видите и с какво да запомните ваканцията или уикенда си.

Редакторът на сайта www.njoy.bg - Цвети Симеонова, със съдействието на екипа на NJOY Summer, ни отвежда в двореца Евксиноград. Прочетете повече по-долу или чуйте аудиозаписа на страницата.

Дворец и резиденция Евксиноград

Дворецът и резиденция Евксиноград е известен с великолепните си градини и паметник на парковото изкуство от световна величина. Той се намира между Варна и курорта Св. Св. Константин и Елена.



Комплексът е бил лятна резиденция на монарсите, управлявали България след освобождението от османско владичество (1878 г.) – Александър Батенберг, Фердинанд и Борис ІІІ.

Мястото, на което се намира двореца Евксиноград някога е имало манастир. През 1880 княз Батенберг посещава Варна и манастира "Св. Димитър" той е бил толкова впечатлен от природата, че две години по-късно варненската община му дарила манастира и прилежащите му земи.



Проект за главната сграда на двореца „Евксиноград” е изготвен от австрийския архитект Виктор Румпелмайер във френски шато-стил „Луи XIII“.





Сградата се възприема като един от най-изящните примери на архитектурата в България след Освобождението.С мястото свързваме и едно от най-важните исторически събития, защото тук е на 6 септември 1885 княз Александър І подписва Указа за Съединението на Княжество България с Източна Румелия.





Дълго време замъкът е наричан "Сандрово" по името Сандро с което, княз Алексадър I е бил известен сред близките. По-късно по молба на княгиня Мария Луиза, съпруга на княз Фердинанд e бил прекръстен на "Евксиноград", име вдъхновено от древногръцкото име на Верно море Понтос Евксинос, което означава "гостоприемно море".





На една от терасите с прекрасна гледка към морето може да бъде видян Слънчев часовник подарък от Кралица Викториян на цар Фердинанд в знак на признателност за това, че наши моряци спасяват британски корабокрушенци в близост до Варненския залив.





Друга ахритектурна забележителност може да бъде видяна под главната тераса на двореца. Там е вграден фронтон от покрива на френския замък Сент Клу. Той изобразява френския кралски герб и е бил пренесен камък по камък с влака „Ориент-експрес“ през 1891 година. Така Евксиноград добива емоционална вързаност със семейството на Фердинанд, защото в Замъкът Сент Клу е била сватбата на родителите на Цар Фердинанд.

Отворен за посещения след предварителна заявка по имейл и получно потвърждние от комплекса.

Очаквайте скоро още идеи за уикенда и ваканцията ви!