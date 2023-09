HRISI анонсира концерт в София

Христина Йосифова – HRISI гостува в студиото на радио N-JOY.

Поводът е участието й в ежегодното събитие "Отново на училище с радио N-JOY", което ще се състои на 16 септември, на голямата поляна в Южния парк в София от 10 до 13 ч.

В разговор с водещата на обедното шоу Нейа, младата изпълнителка разкри, че по време на представянето си на сцената в събота е подготвила за публиката нова песен.

HRISI сподели също така, че тази година за нея е последна в училище и през пролетта на 2024 г. ще бъде абитуриентка.

За своите почитатели, които няма да могат да присъстват на участието й в "Отново на училище с радио N-JOY", 18-годишната певица готви клубен концерт в София на 26 септември.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Целият разговор може да чуете от аудиофайла най-горе на страницата.