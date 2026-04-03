Хижа „Септември“ повежда доброволци в мащабна пролетна акция за почистване на Витоша

След серия от успешни инициативи, хижа Септември отново застава в основата на доброволческа акция за почистване на зеленото сърце на София - Витоша. На 16 април, в 09:30 ч., на сборен пункт при спирка „Бялата чешма“ в посока Златните мостове, десетки доброволци ще се съберат, за да върнат на планината грижата, която тя целогодишно дава на всички нас.

Кампанията, реализирана съвместно с хижа Композиторите и с подкрепата на Грийнпийс-България, За Земята и други съмишленици, ще се проведе в ключовия участък от Бояна до Златните мостове, обхващащ районите на Момина скала и Офелиите.



„Чистотата в планината е наша отговорност. Всеки събран чувал боклук означава по-чиста пътека, по-добър пример и по-силна общност. За нас подобни инициативи не са еднократни събития, а част от дългосрочна мисия. С всяка следваща кампания се изгражда общност от активни хора, които не чакат промяната, а я създават чрез личен пример“, споделят организаторите от хижа Септември.

Те ще осигурят всичко необходимо за почистването, включително чували и ръкавици. Участниците трябва единствено да бъдат подготвени с удобни дрехи и обувки, бутилка вода и добро настроение, както и желание да се включат в значимата кауза.

Организаторите насърчават всички доброволци да споделят инициативата, да поканят приятели и близки и да станат част от мисията за по-чиста и по-красива Витоша. Всеки, който желае да се включи в кампанията, може да го направи чрез предварителна регистрация ТУК.