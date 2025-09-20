Hitmacher и Julia Belei споделят общ сингъл

Hitmacher и Julia Belei споделят сингъла „Pas i mačka“.

„Pas i mačka“Gojko Hitmacher Ajkula — истинско име Goran Hrvaćanin — е комик, актьор, сценарист и продуцент, известен със съчетаването на хумор, сатира и ежедневен абсурд. Парчето е първият официален сингъл на Hitmacher след успешния му дебютен албум „Retrovizor“, който включва единадесет песни — включително регионалните хитове „Gunce Afno“ и „Polka za 2 milijona folka“. Верен на стила си, „Pas i mačka“ прегръща нешлифования чар на самия живот — силен, игрив, малко нелеп — всичко това, обгърнато в парче, което е едновременно закачливо и безкомпромисно балканско.

Песента е езиков и културен коктейл, преплитащ сръбски, хърватски, словенски, полски, украински и дори немски език. Това е радостен хаос от гласове и изрази, който перфектно отразява споделеното попкултурно ДНК на бившия югославски регион — където всеки говори различно, но някак си се разбира напълно.

Музикалният видеоклип отива още по-далеч: той е умишлено кичозно, рустикално зрелище, изпълнено с балкански хумор, символика и носталгични препратки към общото културно наследство на региона. От преувеличен стил до препратки, извлечени директно от винтидж телевизионната естетика, той възхвалява всичко, което местните обичат.

За Julia Belei „Pas i Mačka“ е продължение на нейния жизнерадостен солов сингъл Digi Digi, който върна балканските ритми в полския поп. Родена в Украйна и живееща във Варшава, Julia за първи път стана известна с Mirami и техния хит “Sexualna”.

Julia Belei: „Работата с Gojko беше наистина специална! Той е невероятно забавен, позитивен и в същото време невероятен професионалист. Имахме толкова много незабравими моменти — особено тези, когато почти започнахме да се караме и да си викаме като истинска семейна двойка! Беше напрегнато, но по най-добрия възможен начин! Това беше и първото ми посещение в Словения и веднага се влюбих в атмосферата — хората, природата, атмосферата… всичко се усещаше толкова уникално“.

Издаден от Warner Music Balkans, „Pas i Mačka“ е ярък трибют към хумора, противоречията и споделения дух на региона. Сингълът е достъпен във всички стрийминг платформи, както и официалният музикален видеоклип.

Феновете могат да чуят песента на живо на концерта на Hitmacher на 27 декември в Cvetličarna в Любляна, където „Pas i Mačka“ със сигурност ще бъде един от акцентите на вечерта.

________________________________________

За Hitmacher

Hitmacher e артистичният псевдоним на Goran Hrvaćanin, който е мултиталантлив словенски актьор, комик, сценарист и продуцент, чието творчество съчетава социална проницателност, хумор и музика.

Той се издига до национална слава чрез ролята си на Jerč в култовата комедия „Pr’ Hostar“ (2016), където участва и като съсценарист и продуцент. Филмът се превръща в един от най-големите кинематографични успехи на Словения през десетилетието и по-късно е последван от продължението „Pr’ Hostar 2‰“ (2022), продължаващо творческото пътешествие на Goran.

Отвъд актьорството, хърватинът насочва артистичната си енергия към музиката – под псевдонима Gojko Hitmacher Ajkula той създава оригинални песни, които съчетават сатира, социален коментар и игрив текст.

Неговият отличителен стил се определя от честност, прямота и способността да използва хумора, като призма за по-дълбоки истини. От скромно начало с малки независими видео проекти, той се е превърнал в един от най-отличителните гласове на словенската филмова и комедийна сцена. Днес работата му обхваща филми, театър и дигитални медии — винаги е била основана на убеждението, че смехът остава един от най-мощните начини да се каже истината.

________________________________________

За Julia Belei

Julia Belei е динамична полско-украинска певица и автор на песни, чиято музика е изградена върху емоционална честност и мелодична чувствителност.

С издаването на сингъла си „Digi Digi“ през септември 2025 г. тя за пореден път доказа способността си да се свързва с публиката чрез звук, който съчетава поп чувствителността и личното разказване на истории.

Julia не следва сляпо тенденциите – вместо това, тя създава музиката си с намерение, балансирайки интроспекцията и духа на времето. Подкрепен от изпипана продукция, но закотвен в автентичността, гласът ѝ обхваща както уязвимостта, така и силата.

Въпреки че творческият ѝ път е дълбоко свързан с дигиталния и модерния поп пейзаж, Julia гледа на артистичността си като на по-широка мисия: да трогва хората емоционално, като същевременно предлага изискано естетическо преживяване.

Julia Belei не е новак на музикалната сцена. Преди това е била член на момичешката група Mirami, чийто хитов сингъл „Sexualna“ е натрупал над 80 милиона гледания в YouTube. Тя е споделяла сцената и със световноизвестни изпълнители, включително легендарния José Carreras.