Julia Belei разкри нов сингъл

Julia Belei представя най-новия си сингъл.

„Run Dan Dan“ е енергично парче, което майсторски съчетава поп и денс с лек източноевропейски привкус и неустоимо заразителна мелодия и е готово да се превърне в летен химн в Централна и Източна Европа.

„Run Dan Dan“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, игриво разказва история за безгрижие, екзотични пътешествия и луксозни удоволствия, канейки слушателите да се освободят от рутината и да прегърнат радостта. Музикалният видеоклип е режисиран от известния украински визуален артист Volodymyr Shurubura.

Откакто стартира соловата си кариера, Julia е участвала в престижни събития както в Полша, така и в Украйна, включително „Wielkie Kolędowanie we Lwowie“ и „Sylwester Marzeń“. Дълбоко отдадена на хуманитарните каузи, тя е събрала над 30 милиона долара за Украйна от началото на пълномащабната инвазия.

Очаква се вълна от създадено от потребителите съдържание и бум на микро инфлуенсъри в Полша и Украйна, както и огромен успех на танцовото предизвикателство, готово да взриви социалните мрежи – #IWannaRunDanDan и #RunDanDanSituation.

“Run Dan Dan” е вече налична във всички основни стрийминг платформи.

***

За Julia Belei



Julia Belei е украинска певица с полски корени, която в момента живее във Варшава. Тя започва кариерата си през 2010 г. като член на момичешката група Mirami. Mirami постига значителен успех в Европа с хита си „Sexualna“, оглавявайки класациите по целия континент. Дебютният албум на групата – „Miramimania“, получи златен сертификат в Полша, а групата си сътрудничи с международни изпълнители като Coco Jamboo – LayZee и си партнира с немския лейбъл Kontor Records.

След като напуска Mirami, Julia стартира соловата си кариера. От 2020 г. работи с Worldmedia, организирайки телевизионни концерти, и основава Odessa Band. През 2021 г. се завръща като солов изпълнител за събития като „Wielkie koledowanie we Lwowie“ и „Sylwester marzeń“.

След пълномащабната инвазия, Julia е инициатор на благотворителни концерти, събирайки над 30 милиона долара за Украйна на събития като „Solidarity with Ukraine“, „Stay with Ukraine“ и „Praise to Ukraine“, както и маратона „Save Ukraine“ и церемонията по закриването на Европейските игри в Краков през 2023 г.

Снимка: Орфей Мюзик

Тя си сътрудничи с José Carreras и Matt Pokora, издаде химна „Ukraine – Girl“ през 2023 г. и участва в националната селекция на Украйна за Евровизия. През 2025 г. подписа договор с Warner Music Poland (Югоизточна Европа), с което бележи началото на нова глава с повече сингли и разрастващо се международно присъствие.