Brave с ремикс на хит на Julia Belei

След успеха на позитивния, слънчев сингъл на Julia Belei „Run Dan Dan“, идва съвсем нов обрат, който ще повдигне дансингите в цяла Европа: полският диджей и продуцент Brave официално издаде своя ремикс на летния химн, влагайки в парчето своята характерна енергия и електронен усет.

Ремиксът приема закачливия припев и ескапистската атмосфера на Belei и ускорява темпото, превръщайки „Run Dan Dan“ в пулсиращ клубен хит. Известен с платинени хитове, като „I Just Called to Say I Love You“ и „Flames of Love“, Brave използва доказания си талант за кросоувър успех, представяйки ремикс, който е готов да доминира както на фестивални сетове, така и на TikTok предизвикателства и плейлисти край басейна.

С нова, смела басова линия и хипнотични нотки, версията на Brave на „Run Dan Dan“ запазва луксозния, безгрижен дух на оригинала, като същевременно добавя движеща интензивност, която ще накара феновете да танцуват до късно през нощта.

Ремиксът следва успеха на оригиналното издание в социалните медии, където закачливи хаштагове като #IWannaRunDanDan и #RunDanDanSituation предизвикаха първата вълна от потребителско съдържание. Сега, преосмислен от Brave за летни клубни и плажни сетове, ремиксът е позициониран да достигне до нова публика и да зареди дансингите в Полша, Украйна и други градове.

„Ремиксът на Brave е точно това, което искахме за следващата част от „Run Dan Dan“ – забавен, свеж и пълен с движение“, казва Julia Belei. „Развълнувана съм да видя как ще реагират феновете“.

ЗА JULIA BELEI

Julia Belei е украинска певица с полски корени, която в момента живее във Варшава. Тя започва кариерата си през 2010 г. като член на момичешката група Mirami. Mirami постига значителен успех в Европа с хита си „Sexualna“, оглавявайки класациите по целия континент. Дебютният албум на групата – „Miramimania“, получи златен сертификат в Полша, а групата си сътрудничи с международни изпълнители като Coco Jamboo – LayZee и си партнира с немския лейбъл Kontor Records.

След като напуска Mirami, Julia стартира соловата си кариера. От 2020 г. работи с Worldmedia, организирайки телевизионни концерти, и основава Odessa Band. През 2021 г. се завръща като солов изпълнител за събития като „Wielkie koledowanie we Lwowie“ и „Sylwester marzeń“.

След пълномащабната инвазия, Julia е инициатор на благотворителни концерти, събирайки над 30 милиона долара за Украйна на събития като „Solidarity with Ukraine“, „Stay with Ukraine“ и „Praise to Ukraine“, както и маратона „Save Ukraine“ и церемонията по закриването на Европейските игри в Краков през 2023 г.

Тя си сътрудничи с José Carreras и Matt Pokora, издаде химна „Ukraine – Girl“ през 2023 г. и участва в националната селекция на Украйна за Евровизия. През 2025 г. подписа договор с Warner Music Poland (Югоизточна Европа), с което бележи началото на нова глава с повече сингли и разрастващо се международно присъствие.

ЗА BRAVE

Brave е полски диджей, музикален продуцент и създател на ремикси, известен с динамичния си принос към електронната и поп музикалната сцена. Той е спечелил значително признание, включително множество платинени награди, и е широко уважаван заради енергичния си звук и заразителните си продукции. Brave си е сътрудничил с различни изпълнители, включително Поли Генова за песента „Something 'Bout You“ и DaNN за „Wake Up“, свързана с полската селекция за Евровизия 2023. Музиката му е постигнала забележителен търговски успех, с над 275 000 месечни слушатели в Spotify и над 40 милиона гледания в YouTube.

Сред най-известните му издания е кавърът на „I Just Called to Say I Love You“, който се превърна в национален хит, получавайки двойно платинен сертификат от ZPAV (Полско дружество на фонографската индустрия). Парчето беше обявено за Радио хит на годината 2018/2019 от две полски станции – RMF FM и Radio ZET, достигна #3 в Shazam Poland Top 100, #5 в iTunes Poland Top 100 и получи наградата „Златен албум“ от Radio Fama. Той последва този успех с друг голям хит – „Flames of Love“, който също оглави класациите и беше отличен като Радио хит на годината 2019 от RMF FM. Той получи платинен статус от ZPAV и се изкачи до #4 в Топ 100 на класациите на Shazam и iTunes Poland.

Brave е известен и с други забележителни продукции, включително „Kolejne Lato“ с участието на полския изпълнител Kubańczyk, събрала над 5 милиона гледания в YouTube, и „Time After Time“, която достигна #3 в класацията на VOX FM Radio. Неговите ремикси включват песен, представена в популярното риалити шоу „Love Island“.