Hilary Duff издаде нов албум

Hilary Duff добави допълнително концерти в четири града от турнето „the lucky me tour“, първото ѝ мащабно глобално участие от почти две десетилетия.

Новите концерти включват няколко вечери в Лос Анджелис, Ню Йорк, Торонто и Лондон в рамките на турнето ѝ през 2026-2027 г.

Допълнителните дати на турнето са след огромния интерес, след като Duff изненада феновете с дългоочакваното разкриване на списъка с песни за новия си албум „luck… or something“, който излезе днес, 20 февруари.

В уникално, интерактивно дигитално преживяване, към което Hilary сподели линк чрез своята Instagram Story, феновете могат да симулират FaceTime разговор със суперзвездата, по време на който се разкриват 11-те песни, включително откъси от всяка от тях. Иновативното разкритие дава първи поглед към пълната поредица от песни в албума, включително "Mature," "Roommates“ и новопотвърдени заглавия като „Weather For Tennis“ и „Future Tripping“.

Освен това, Duff украси корицата на GLAMOUR, и сподели история предлагаща рядък и откровен поглед към личния път, който стои зад новата ѝ музика.

Турнето „the lucky me tour“ ще обхване седем държави, с дати в САЩ, Канада, Мексико, Великобритания, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия, започвайки на 22 юни в iTHINK Financial Amphitheatre в Уест Палм Бийч, Флорида, и след това продължава до февруари 2027 г.

Акцентите включват концерти на световноизвестни места като Лос Анджелис, Kia Forum в Калифорния (8 юли), Морисън, Red Rocks Amphitheatre в Колорадо (20 юли), Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк (5 август), Лондон, Великобритания, The O2 (10 септември), Мелбърн, Rod Laver Arena в Австралия (26 октомври), Монреал, Bell Centre в Куекс (5 февруари 2027 г.) и Мексико Сити, Мексика, Palacio de los Deportes (12 февруари 2027 г.).

Подкрепата за концертите през 2026 г. в САЩ, Канада, Ирландия, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия идва от носителя на награда „Grammy“ и платинен изпълнител La Roux. Jade LeMac ще се присъедини към Duff в турнето в Северна Америка през 2026 г., а Lauren Spencer Smith ще се присъедини към Duff в турнето в Канада през 2027 г.

С турнето „the lucky me tour“ ще отбележи шестия студиен албум на Duff, „luck… or something“, който включва аплодирания нов сингъл „Roommates“, който в момента се изкачва на върха на класациите на радиостанциите с формат Pop & Hot AC Radio.

Написана в съвместно с Duff, съпруга ѝ, носителя на наградата Grammy, автор на песни и продуцент Matthew Koma (Britney Spears, P!nk), и Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182) и копродуцирана от Коmа и Phillips, песента веднага получи високи оценки от издания, включително Billboard, V Magazine и Rolling Stone, като последният я обяви за „10 ОТ 10… една от най-добрите ѝ песни“. Към „Roommates“ се присъединява официален музикален видеоклип, режисиран от Matty Peacock (Billie Eilish, Ariana Grande), който в момента има над 2 милиона гледания в YouTube.

„luck… or something“ беше обявено миналата есен с първия сингъл „Mature“, който вече е достъпен навсякъде. Призната от VOGUE за „тласкането на звука на Duff в нови посоки, като същевременно все още се усеща характерното за Hilary“, сардоничното, блестящо парче – което бързо спечели над 5 милиона глобални стриймвания през първата си седмица от издаването си – се появи като автобиография, вдъхновена от романтични злополуки в годините на нейното формиране.

На фона на ярката поп продукция и наслоена с характерния за Duff остроумие и уязвимост, „Mature“ е придружена от емоционален музикален видеоклип, режисиран от Lauren Dunn (Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie), който е събрал близо 4 милиона гледания чрез YouTube.

Този уикенд Duff отбеляза предстоящото излизане на новия албум с разпродадени лимитирани изпълнения във Voltaire в The Venetian Resort Las Vegas. В един незабравим момент по време на изпълнението в петък вечер, двама фенове бяха поканени на сцената да изпълнят танца „With Love“, изненадвайки публиката и един друг с романтично предложение за брак на сцената.

Знаковата 2026 година на Hilary започна миналия месец с нейните дати „Small Rooms, Big Nerves“ - мигновено разпродадена световна серия от много специални концерти на живо, отбелязващи първите ѝ концертни участия от повече от десетилетие. Замислени като рядко, близко преживяване, изпълненията предложиха на феновете поглед към изпълнителка, която се свързва отново с изпълненията на живо по свои собствени условия и подготвя сцената за това, което предстои.

luck… or something (Atlantic Records)

Tracklist:

Weather For Tennis

Roommates

We Don’t Talk

Future Tripping

Growing Up

The Optimist

You, From The Honeymoon

Holiday Party

Mature

Tell Me That Won’t Happen

Adult Size Medium

ЗА HILARY DUFF:

Една от определящите звезди на своето поколение, мултиплатинената световна икона Hilary Duff се завръща в света на попа с най-смелия и самоуверен проект досега. След като се прослави като звездата на блокбъстъра на Disney Channel „Lizzie McGuire“, Duff стартира музикалната си кариера с четирикратно платинения албум „Metamorphosis“ от 2003 г. (включващ „So Yesterday“ и „Come Clean“, влезли в Топ 40 класациите), след което издаде платинения си едноименен албум от 2004 г. и автобиографичната денс-поп колекция от 2007 г. „Dignity“.

Само с тези три албума, продадени в общ тираж от 15 милиона копия по целия свят, тя се утвърди и като продуцент, предприемач, филантроп и автор на бестселъри на New York Times, като същевременно продължава да се отличава с изключителни изпълнения в телевизията и киното, включително номинираната за награда роля в „Younger“ на Darren Star.

Наскоро подписала договор с Atlantic Records, Дъф сега стартира вълнуваща нова глава и споделя първата си нова музика след „Breathe In“. „Breathe Out.“ от 2015 г. (дебют № 5 в Billboard 200, направен с богат състав от продуценти/съавтори, включително Tove Lo и Ed Sheeran).