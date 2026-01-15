Harry Styles изглежда подготвя издаването на нов албум

Harry Styles изглежда загатва за предстоящото си завръщане с поредица от промоционални плакати, появяващи се по целия свят.

Солистът и бивш член на One Direction издаде третия си студиен албум „Harry’s House“ през 2022 г. Той изнесе последния концерт от турнето си „Love On Tour“ в Италия през лятото на 2023 г

Harry завърши концерта с изпълнение на 10-минутна, неиздавана инструментална песен на пиано. Миналия месец музикантът отбеляза празничния период, като сподели официална версия на песента, озаглавена „Forever, Forever“. Видеото завършваше с кадър от птичи поглед на публиката, заедно с фразата „We Belong Together“.

Това предизвика слухове сред феновете, че поп звездата е на път да се завърне.

Сега плакати, изобразяващи същия кадър и думи, са забелязани на множество места по света. Styles също така стартира нов уебсайт, включващ фразата и визуалните елементи.

Оттогава феновете споделят снимки на рекламите, след като са ги забелязали в градове като Лондон, Ливърпул, Манчестър, Париж, Лос Анджелис, Ню Йорк, Копенхаген, Флоренция, Сидни и Мелбърн.

Спекулира се, че „We Belong Together“ може да е заглавието на следващия албум и/или сингъл за завръщане на Стайлс, въпреки че все още нищо не е потвърдено.