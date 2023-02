Harry Styles е големият победител на наградите BRIT

Harry Styles стана големият победител на наградите BRIT.

29-годишният британец успя да прибере призовете във всички четири категории, в които беше номиниран - за Най-добър албум, Най-добър изпълнител, Най-добър поп/R&B изпълнител и за Песен на годината за "As It Was".

Тъй като за втора поредна година BRIT са полово неутрални награди, но сред номинираните бяха само мъже, приемайки отличието си за изпълнител на годината Harry заяви: „Наясно съм с привилегията си тук тази вечер“ и спомена пропуснатите дами, включително Mabel, Florence Welch, Charli XCX, Rina Sawayama и Becky Hill.

Beyonce пък успя да спечели международни награди за Най-добър изпълнител и Песен на годината, докато Wet Leg спечели най-добра група и нов изпълнител.