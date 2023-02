Halsey се завърна със солова версия на "Die 4 Me"

Halsey се завърна с нова солова версия на "Die 4 Me".

Певицата, обявена за една от 100-те най-влиятелни личности от списание TIME за 2020 г., разкри нов вариант на първоначално записаната в колаборация песен с Post Malonе и рапъра Future през 2019 г. В момента парчето може да се похвали с над 900 милиона комбинирани глобални стрийма.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Тракът бе представен в социалните мрежи миналата седмица, като Halsey написа в Instagram акаунта си: "В моята фенбаза отдавна се знае, че има демо на "Die For Me", в което участвам само аз. През цялото лято изпълнявах моята версия по време на турнето и тъй като толкова много хора я харесаха, реших да пусна "Die 4 Me" завършена. Оргомни благодарности на Post Malone, Louis Bell и Future за това, че ме включиха в оригиналното издание и съдействаха тази версия най-накрая да стане реалност“.

С над 50 милиарда глобални стрийма Halsey е един от малкото изпълнители, които някога са имали четири различни песни, достигнали 1 милиард слушания в Spotify. Както през 2019 г., така и през 2020 г., Halsey се класира в Топ 5 на изпълнителките в Spotify. А тази година певицата ще подари на феновете си още едно незабравимо преживяване и ще бъде хедлайнер на емблематичния фестивал Primavera в Испания.

Halsey продължава да разширява творческите си граници, оказвайки влияние отвъд музиката и отдадено се застъпва за важни каузи. Първата ѝ книга "I Would Leave Me If I Could: A Collection of Poetry" дебютира в списъка с бестселъри на The New York Times през ноември 2020 г.