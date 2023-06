Gwen Stefani пусна първото си парче за 2023-та

Преди шоуто си тази вечер в замъка Уоруик в Обединеното кралство, Gwen Stefani сподели първата си нова песен за 2023 г.

Поп парчето е озаглавено "True Babe" и е продуцирано от шведското дуо Jack & Coke и базирания в Лос Анджелис рок музикант KThrash.

Успоредно с издаването на сингъла "True Babe" Stefani е подготвила серия от големи фестивални участия във Великобритания и Европа това лято. На 21 юни изпълнителката излезе на сцената на фестивала Prague Rocks в Чешката република, а през уикенда ѝ предстоят два концерта заедно със суперзвездата Pink в BST Hyde Park.

Премиерата на "True Babe" следва анонса, че Stefani ще се завърне като треньор в 24-ия сезон на The Voice заедно с Reba McEntire, John Legend и Niall Horan.

Като фронтдама на калифорнийската група No Doubt, Stefani е преобразила алтернативния рок и вдъхновила поколения изпълнителки. Соловият ѝ дебютен албум Love. Angel. Music. Baby. надминава петорно платинен статус, представяйки хитовите сингли "Rich Girl", "What You Waiting For?" и продуцирания от Pharrell Williams хит "Hollaback Girl". Вторият музикален проект на Stefani, The Sweet Escape, включва трака "Wind It Up", който влезе в топ 10 на Billboard Hot 100 и незабравимия химн "The Sweet Escape". През 2020 г. съвместните песни на Gwen с Blake Shelton, "Nobody But You" и "Happy Anywhere", достигат 1-вата позиция в класацията Hot Country Songs на Billboard.

Трикратна носителка на наградата GRAMMY, Stefani постига световен успех като част от No Doubt, автор на песни и мултиплатинен солов изпълнител. Днес, с "True Babe", Gwen се завръща с неповторимия си стил, чар и излъчване, които я превърнаха в поп легeнда.