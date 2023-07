Gucci Mane издаде сингъла "Married with Millions"

Мултиплатиненият изпълнител Gucci Mane продължава възхода си през 2023 г.

В петия му сингъл, издаден през тази година – “Married with Millions”, Gucci Mane разказва за това къде се намира в живота в момента след десетилетие в музикалния бизнес.

„Married with Millions“, която излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е песен за всички. Gucci Mane мотивира другите да продължат да работят усилено, защото ще получат отплата. Парчето, придружено от официален видеоклип, ще бъде част от следващия албум на Gucci – “Breath Of Fresh Air”, който излиза през октомври.

Снимка: WMG

Тракът следва предишния сингъл на изпълнителя – “Bluffin” (feat. Lil Baby), който до момента е събрал над 11 милиона стриймвания и над 4 милиона гледания в YouTube. По-рано тази година Gucci издаде "Pissy" с участието на Roddy Ricch и Nardo Wick (над 14 милиона стриймвания в САЩ и над 3 милиона гледания в YouTube), "06 Gucci" (над 26 милиона стриймвания в САЩ и над 7 милиона гледания в YouTube) и “King Snipe” feat. Kodak Black (над 47 милиона стриймвания в САЩ и 20 милиона гледания в YouTube).

Този месец той добави още сертификати от RIAA към колекцията си с „Lemonade“, който стана двойно платинен, a компилацията “So Icy Boyz” и сингълът „Sh*t Crazy“ получиха златни сертификати. Наскоро Gucci Mane участва във фестивалите „Rolling Loud“ в Португалия и Германия. До момента изпълнителят е събрал над 11 милиарда аудио стриймвания в САЩ и 3,6 милиарда гледания в YouTube!

Считан за един от най-влиятелните рапъри от последното десетилетие, Gucci Mane има повече албуми, влезли в топ 10 на класацията на „Billboard“ – „Най-добри рап албуми“, от всеки друг хип-хоп изпълнител в историята. Наред с новите издания от самия Gucci Mane, опитният мениджър е насочил вниманието си към следващото голямо издание на своя собствен звукозаписен лейбъл – The New 1017, в партньорство с Atlantic Records. The New 1017 демонстрира невероятните мениджърски умения на Gucci с каталог, който включва BiC Fizzle, Big Scarr, BigWalkDog, Enchanting, Foogiano, Hotboy Wes, KATO2X, Li Rye, Lil Zay, Mac Critter, Pooh Shiesty, Sett и TLE Cinco.