Gucci Mane и Lil Baby с нов трак

Gucci Mane и Lil Baby обединиха сили за нов сингъл.

Песента „Bluffin“ е придружена от видеоклип, заснет в Лас Вегас.

Също така стартираха и предварителните поръчки за предстоящия албум на Gucci – Breath Of Fresh Air, който трябва да излезе на 13-ти октомври 2023 г.

„Bluffin“ е четвъртият сингъл на Gucci за 2023 г.

Снимка: WMG

Понастоящем с над 13 милиарда глобални стриймвания и повече от 3,5 милиарда гледания в YouTube, Gucci Mane приключи 2022 г. с най-новата си компилация с New 1017 – „SO ICY BOYZ: THE FINALE“, вече налична чрез Atlantic Records/The New 1017 Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги. В колекцията от 24 песни към Gucci се присъединяват някои от най-новите артисти от каталога на The New 1017, включително KATO2x, Li Rye, Mac Critter, Sett и TLE Cinco , както и редица сертифицирани R&B и хип-хоп суперзвезди, включително Jeremih, Trey Songz, 2 Chainz и OJ Da Juiceman. Сред безспорните акценти в антологията са хитове като „Met Gala Remix (Feat. Offset, Sett, Mac Critter, KATO2X)“ на Gucci, „Too Many (Feat. Gucci Mane)“ на Li Rye и „Hitting“ на TLE Cinco. Всички те са придружени от официални видеоклипове, налични за стриймване в официалния YouTube канал на Gucci Mane.

Снимка: WMG

„Bluffin“ излиза чрез Atlantic Records/The New 1017 Records/Орфей Мюзик.