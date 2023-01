Gucci Mane и Kodak Black с нов общ трак

Gucci Mane и Kodak Black отново обединиха сили.

Номинираната за награда GRAMMY мултиплатинена суперзвезда и мултиплатинената рап икона представиха “King Snipe”.

Парчето „King Snipe“ бележи първата нова музика за 2023 г. от Gucci Mane и първото съвместно начинание на двамата изпълнители след оглавилия класациите петкратно платинен световен хит на Gucci Mane, Bruno Mars и Kodak Black от 2018 г. – „Wake Up in The Sky”. Включено в 12-ия студиен албум на Gucci (получил златен сертификат) – Evil Genius, парчето “Wake Up in The Sky” вече е събрало над 1,8 милиарда глобални стриймвания до момента и е придружено от хитов официален видеоклип, вече с над 500 милиона гледания в YouTube.

С над 8 милиарда стриймвания в САЩ и повече от 3 милиарда официални гледания в YouTube, Gucci Mane приключи 2022 г. с най-новата си компилация с New 1017 – „So Icy Boyz: The Finale, вече налична чрез Atlantic Records/The New 1017 Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.

В колекцията от 24 песни към Gucci се присъединяват някои от най-новите артисти от каталога на The New 1017, включително KATO2x, Li Rye, Mac Critter, Sett и TLE Cinco , както и редица сертифицирани R&B и хип-хоп суперзвезди, включително Jeremih, Trey Songz, 2 Chainz и OJ Da Juiceman. Сред безспорните акценти в антологията са хитове като „Met Gala Remix (Feat. Offset, Sett, Mac Critter, KATO2X)“ на Gucci, „Too Many (Feat. Gucci Mane)“ на Li Rye и „Hitting“ на TLE Cinco. Всички те са придружени от официални видеоклипове, налични за стриймване в официалния YouTube канал на Gucci Mane.

Междувременно Kodak Black стартира 2023 г. с премиерата на официалното видео към песента „Kodak The Boss“, налична във всички дигитални платформи и стрийминг услуги. Миналата година Kodak сподели най-новия си албум Kutthroat Bill: Vol. 1, наличен във всички дигитални платформи и стрийминг услуги. Албумът с 19 песни, който дебютира в топ 10 на Billboard 200 при издаването си през октомври, включва забележителната песен „300 Blackout“ и въздействащите хитове „Ammunition (Feat. NFL Tuewop)“, „At The Cross“, „Walk“ и „Spin“, всички придружени от официални видеоклипове, които са налични за стрийминг сега чрез YouTube.

“King Snipe” вече e налична чрез Atlantic Records/The New 1017 Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.